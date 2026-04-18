NAJBITNIJI DIO SEZONE /

Goluža dobio zeleno svijetlo za povratak na klupu

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Golužin Bjelovar četiri kola prije kraja nalazi se na drugom mjestu drugog ranga hrvatske rukometne lige, s bodom zaostatka za vodećim Siskom

18.4.2026.
15:00
Sportski.net
Bivši hrvatski izbornik Slavko Goluža trebao bi se uskoro vratiti na klupu nakon što je prije dva mjeseca doživio srčani udar na utakmici Bjelovara i Nexea 2.

"Dobio sam zeleno svjetlo i već idućeg tjedna planiram opet biti sa svojom ekipom. Moram se zahvaliti cijelom liječničkom osoblju koje mi je pomoglo da se čim prije oporavim, kao i medicinskom osoblju KBC-a Rebro na čelu s medicinskom sestrom Andreom te posebno dr. Jošku Bulumu, dr. Blanki Glavaš-Konja i prof. Jadranki Šeparović Hanževački", rekao je Goluža Germanijaku.

Golužin Bjelovar četiri kola prije kraja nalazi se na drugom mjestu drugog ranga hrvatske rukometne lige, s bodom zaostatka za vodećim Siskom. Prvo mjesto vodi izravno u viši rang, dok drugo garantira doigravanje.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
