Goluža dobio zeleno svijetlo za povratak na klupu

Bivši hrvatski izbornik Slavko Goluža trebao bi se uskoro vratiti na klupu nakon što je prije dva mjeseca doživio srčani udar na utakmici Bjelovara i Nexea 2.

"Dobio sam zeleno svjetlo i već idućeg tjedna planiram opet biti sa svojom ekipom. Moram se zahvaliti cijelom liječničkom osoblju koje mi je pomoglo da se čim prije oporavim, kao i medicinskom osoblju KBC-a Rebro na čelu s medicinskom sestrom Andreom te posebno dr. Jošku Bulumu, dr. Blanki Glavaš-Konja i prof. Jadranki Šeparović Hanževački", rekao je Goluža Germanijaku.

Golužin Bjelovar četiri kola prije kraja nalazi se na drugom mjestu drugog ranga hrvatske rukometne lige, s bodom zaostatka za vodećim Siskom. Prvo mjesto vodi izravno u viši rang, dok drugo garantira doigravanje.

