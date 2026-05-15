PRIPREMITE ŽIVCE /

Žičara neće raditi dva dana, autobusi mijenjaju trase: Evo što nas čeka tijekom vikenda

Žičara neće raditi dva dana, autobusi mijenjaju trase: Evo što nas čeka tijekom vikenda
Foto: Patrik Macek/PIXSELL

ZET je izvijestio o privremenim izmjenama u autobusnom i tramvajskom prometu tijekom vikenda i idućeg tjedna zbog utrke i radova na prometnicama

15.5.2026.
17:11
Hina
Žičara Sljeme neće prometovati u ponedjeljak i utorak, 18. i 19. svibnja zbog redovnog mjesečnog servisnog pregleda, izvijestio je u petak ZET. Građanima će za prijevoz do Sljemena biti na raspolaganju autobusna linija 140 na relaciji Mihaljevac – Sljeme.

U ZET-u navode da je riječ o uobičajenim periodičnim aktivnostima kojima se osigurava ispunjavanje tehničkih i sigurnosnih preduvjeta za daljnji siguran i nesmetan rad žičare.

ZET je izvijestio i o privremenim izmjenama u autobusnom i tramvajskom prometu tijekom vikenda i idućeg tjedna zbog utrke i radova na prometnicama.

Tako autobusna linija 113 (Ljubljanica – Jarun) u subotu od 8,30 do 11 sati neće prometovati oko Jarunskog jezera, već samo do starog okretišta Jarun, zbog održavanja utrke "8. Olympic Day Run - Hrvatska 2026" na Aleji Matije Ljubeka.

Istoga dana, od 7 do 18 sati, autobusna linija 118 (Trg Mažuranića – Voltino) prometovat će izmijenjenom trasom u oba smjera zbog radova u Zagorskoj ulici. Pritom dio stajališta neće biti u funkciji te biti uspostavljena privremena stajališta.

Sanacija nogostupa u Savskoj

Od ponedjeljka, 18. svibnja, do kraja tjedna, zbog sanacije nogostupa na Savskoj cesti, tramvajsko stajalište Učiteljski fakultet u smjeru Savskog mosta bit će privremeno izmješteno pedesetak metara sjevernije.

Također od ponedjeljka u 9 sati, zbog sanacije kolnika na dijelu Markuševečke ceste, autobusna linija 233 (Mihaljevac – Markuševec) prometovat će skraćenom trasom.

ZET je korisnike zamolio za razumijevanje zbog privremenih izmjena u prometu.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
