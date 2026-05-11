Idućih tjedan neće biti noćnih tramvaja u Zagrebu! ZET objavio sve detalje

Zagrebački električni tramvaj (ZET) izvijestio je kako će od ponedjeljka, 11. svibnja do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 18. svibnja, na svim noćnim tramvajskim linijama prometovati autobusi umjesto tramvaja. Dio linija vozit će i izmijenjenim trasama.

Na noćnoj liniji 31 autobusi će prometovati na relaciji Črnomerec – Ilica – Republike Austrije – Jukićeva – Vodnikova – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Zapruđe – Savski most. U povratku će sa Savskog mosta voziti redovnom trasom do Jukićeve, zatim preko Kačićeve, Klaićeve i Republike Austrije do Črnomerca.

Izmjene i na ostalim linijama

I na noćnoj liniji 32 tramvaje će zamijeniti autobusi koji će u oba smjera voziti izmijenjenom trasom: Prečko – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Ulica kneza Mislava – Borongaj.

Za noćnu liniju 33 iz ZET-a navode kako će od srijede, 13. svibnja do jutarnjeg izlaska tramvaja u ponedjeljak, 18. svibnja, umjesto tramvaja također voziti autobusi.

Izmjene očekuju i putnike noćne linije 34. Autobusi će u oba smjera voziti trasom Ljubljanica – Savska – Vodnikova – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Dubrava – Dubec.

