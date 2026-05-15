Lelekica nekoć nastupala u RTL-ovu showu, a sada predstavlja Hrvatsku na Eurosongu

Naše djevojke iz grupe Lelek u prvoj polufinalnoj večeri su nas učinile itekako ponosnima, a sreći nije bilo kraja kada je voditeljski duo otkrio da ćemo ih gledati i u subotnjem finalu. I dok vlada uzbuđenje prije subotnjeg finala, prisjetili smo se početka karijere jedne od djevojaka.

Naime, Judita Štorga natjecala se u RTL-ovom showu Superstar 2023. godine.

Tada 22-godišnja Judita za audiciju je odabrala pjesmu "Wonderful Life", a nakon što ju je otpjevala obratio joj se Tonči Huljić, koji je bio član žirija popularnog RTL-ovog showa.

"Ja mislim da si ti odličan materijal", rekao joj je Huljić, zbog čega su Juditi krenule i suze.

Objašnjavajući svoje mišljenje, Huljić je rekao: "Mislim da si odličan materijal i da si se samo prekombinirala ovdje. Ti imaš tri puta jači vokal i od toga si bježala. Svirala si gudački instrument, moraš imati sluha."

Judita, Zagrepčanka koja je glazbeno obrazovanje stekla u glazbenoj školi u kojoj je naučila svirati violu, tada je svoj prolaz u daljnji krug natjecanja izborila s čak tri glasa "da".

