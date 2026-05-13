Ljudi ne mogu vjerovati koliko ima godina: Svake godine izgleda sve mlađe i mršavije

Legendarna modna dizajnerica Vera Wang ponovno je privukla pažnju javnosti svojim mladolikim izgledom nakon što se pojavila na humanitarnoj večeri zaklade Breast Cancer Research Foundation u New Yorku.

76-godišnja dizajnerica zablistala je u svijetloružičastoj satenskoj haljini s naboranim detaljima pri dnu, a cijeli styling upotpunila je tamnim sunčanim naočalama. Fotografije s događaja brzo su preplavile društvene mreže, a mnogi ponovno nisu mogli vjerovati koliko mladoliko izgleda.

"Tajna mladosti" iznenadila je mnoge

Vera Wang već godinama izaziva fascinaciju javnosti zbog svog izgleda, a sada je ponovno otkrila što smatra svojim receptom za mladolikost.

Kako kaže, ključ vidi u neobičnoj kombinaciji rada, dovoljno sna i večernjih vodka koktela koje, priznaje, redovito konzumira.

Osim toga, dizajnerica tvrdi kako joj je iznimno važan kvalitetan odmor te otkriva da svake noći spava čak devet sati.

Ne drži klasične dijete

Iako mnogi pretpostavljaju da strogo pazi na prehranu, Vera priznaje da njezine navike nisu ni približno tipične za slavne osobe.

Otkrila je kako često jede hamburgere iz McDonald's, ali i krafne punjene kremom od vanilije i prelivene šećerom.

Unatoč tome, ističe kako pokušava izbjegavati direktno izlaganje suncu, što smatra jednim od važnijih faktora za očuvanje kože.

Karijeru je izgradila tek u četrdesetima

Zanimljivo je i da je Vera Wang vlastiti modni brend pokrenula tek u četrdesetoj godini života, nakon što je godinama radila kao klizačica i modna urednica.

Danas je njezino ime sinonim za luksuzne vjenčanice i glamurozne modne kreacije koje nose brojne svjetske zvijezde.

Ipak, dizajnerica smatra da je upravo konstantna radna aktivnost njezin najveći eliksir mladosti.

"Uvijek moram nešto raditi", poručila je jednom prilikom, ističući da ju aktivan život održava energičnom i motiviranom.