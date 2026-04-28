Hrvatska pred velikim izazovom, Pantheon ima ključan problem! Andabak: 'Nije ništa slučajno'

U Dubrovniku traje poslovni forum Inicijative triju mora, čije je predsjedanje Hrvatska preuzela lani. Dvodnevni sastanak okupio je 1600 sudionika, 12 predsjednika država i vlada i više od 700 kompanija.

U Dubrovnik je stigla i američka delegacija predvođena ministrom energetike Chrisom Wrightom. Između ostalog - potpisan je sporazum između Hrvatske i Bosne i Hercegovine o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija.

"Mislim da je ovo jedan od projekata historijskih koji mijenja ekonomsku i geopolitičku scenu na prostoru Hrvatske i zapadnog Balkana. Novi izvor energenta za BiH znači puno, ovisni smo o ruskom gasu već dugo", kazao je ministar vanjskih poslova BiH, Elmedin Konaković.

Američki ministar energetike Chris Wright tvrdi da predsjednik Donald Trump otvara novo razdoblje suradnje s južnom te srednjom i istočnom Europom.

"Suradnje su temeljene na povećanju energetskih kapaciteta, a ne njihovom smanjenju. Više radnih mjesta, više prilika, više ulaganja. Sve to potvrđuju milijarde dolara vrijedni ugovori koji su upravo ovdje potpisani. Fantastična prilika za sve. Radujemo se vrlo svijetloj budućnosti za ovaj dio Europe koji prihvaća zdrav razum. Više energije je put prema prosperitetu, a ne manje energije", kazao je Wright.

O južnoj interkonekciji

Na poslovnom forumu Inicijative triju mora potpisana su dva strateški važna dokumenta - sporazum o Južnoj plinskoj interkonekciji s Bosnom i Hercegovinom, dogovoren u posljednji trenutak, te ugovor o gradnji najvećeg podatkovnog centra u Topuskom, izvijestila je uživo iz Dubrovnika Ana Mlinarić.

Sporazum o izgradnji plinovoda između Hrvatske te Bosne i Hercegovine, poznatog kao Južna plinska interkonekcija, dogovarao se do samog kraja summita. Neizvjesnost je proizlazila iz potrebe da Hrvatska tekst sporazuma, koji je stigao iz BiH, gotovo u cijelosti uskladi s pravnom stečevinom Europske unije. Većina prve verzije dokumenta je izmijenjena, a paralelno se odvijala i procedura prihvaćanja u državnim tijelima Bosne i Hercegovine.

Cijeli proces dodatno je zakompliciralo neslaganje interesa Washingtona i Bruxellesa. S jedne strane, Trumpova administracija, putem Johna Ginkela, otpravnika poslova američkog veleposlanstva u Sarajevu, snažno je gurala projekt. S druge strane, Bruxelles je upozoravao Bosnu i Hercegovinu da projekt nije usklađen s europskim zakonodavstvom te da kao zemlja kandidatkinja nije informirala EU o svim detaljima.

Iako je sporazum napokon potpisan, iz Vlade poručuju kako je ovo tek početak procesa. Potpis ne znači i trenutačni početak radova, jer postoji još niz uvjeta koje je potrebno ispuniti. Ipak, obje strane sada pred američkim ministrom energetike mogu reći da je postignut barem formalni korak naprijed.

U Topusko stiže podatkovni centar, ali odakle struja?

Mnogo više pažnje javnosti privukla je najava o gradnji podatkovnog centra u Topuskom, projekt vrijedan nevjerojatnih 50 milijardi eura. Ova američka investicija, ako se realizira u najavljenom opsegu, bila bi daleko najveća u hrvatskoj povijesti. Ipak, grandiozna najava odmah je otvorila ključno pitanje: kojom će se električnom energijom napajati tako golem kompleks?

Problem je tim veći što Hrvatska već sada uvozi oko 40 posto električne energije za vlastite potrebe. Izgradnja podatkovnog centra koji bi bio ogroman potrošač stavlja pred državu ozbiljan energetski izazov, na koji zasad nema jasnog odgovora. Očekuje se da će projekt detaljnije komentirati i premijer Andrej Plenković.

Ključna osoba za dolazak američkih investitora je poduzetnik Jako Andabak. On je za RTL Danas objasnio kako je došlo do ove suradnje. "Želja mi je bila dovesti tehnološki najvrijednije, poslove budućnosti. I to je osnovni razlog i motiv", izjavio je Andabak.

Povezivanje s američkom stranom, kako kaže, "ispadne vrlo slučajno, a nije ništa slučajno". Andabak je već imao zemljište i razvijao je vlastiti, znatno manji projekt. Američki investitori su tijekom svog istraživanja saznali za njegove planove te su pokazali interes.

"Vrlo brzo su povećali svoje želje po pitanju kapaciteta i vrijednosti i u tom smislu smo se vrlo brzo dogovorili", pojasnio je Andabak put do dogovora o investiciji od 50 milijardi eura.

AI centar u Topuskom

Ekipa RTL-a Danas uputila se i u Topusko, gdje se planira graditi najveća investicija u povijesti Hrvatske. Riječ je, kako smo ranije izvijestili o projektu Pantheon - AI razvojnom i podatkovnom centru, koji bi mogao biti vrijedan, uvjeravaju investitori, kao 100 Peljeških mostova.

Radovi bi trebali početi iduće godine. "Normalno da smo uzbuđeni. Lijep je osjećaj, normalno, s dozom zabrinutosti ali znam da će ova investicija sigurno doprinijeti mještanima općine Topusko, Županiji, ali i u cijeloj Hrvatskoj imati jako veliki utjecaj", kazao je načelnik općine Topusko, Ivica Kuzmić.