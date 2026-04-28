Plenković se obraća novinarima nakon povijesnih sporazuma u Dubrovniku
Riječ je o 'najvećem poslovnom forumu u Hrvatskoj, ali i u zemljama članicama Inicijative', rekao je ministar vanjskih i europskih poslova
U Dubrovniku traje poslovni forum Inicijative triju mora, čije je predsjedanje Hrvatska preuzela lani. Dvodnevni sastanak okupio je 1600 sudionika, 12 predsjednika država i vlada i više od 700 kompanija. A u Dubrovnik je stigla i američka delegacija predvođena ministrom energetike Chrisom Wrightom.
Hrvatska i Sjedinjene Američke Države potpisale su devet dokumenata za koje je američki ministar energetike Chris Wright rekao da su "vrijedni milijarde" i da otvaraju "novo doba" suradnje Washingtona s ovim dijelom Europe.
Osim toga, premijer Andrej Plenković i predsjedateljica Vijeća ministara BiH Borjana Krišto potpisali su sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija, koji će plinskom infrastrukturom spojiti dvije zemlje.
U 17 sati očekuje se prigodno obraćanje premijera Plenkovića.
Uskoro više...