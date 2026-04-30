Koliko je Hrvatska skuplja od konkurencije? Čini se da smo 'mala zemlja za dubok novčanik'

"Mala zemlja za veliki odmor"... I dubok novčanik, tako bismo dopunili nekadašnji slogan Turističke zajednice Hrvatske. I bili bismo u pravu. Od Dioklecijanove palače preko kave na rivi do pašticade. Nema toga što se gostima u Splitu ne sviđa, osim možda cijena koje rastu iz sezone u sezonu.

Turistkinja iz Malezije, Phoebe pazi na cijene. "Ako ima jeftinih destinacija uz more voljela bih ih posjetiti, jer cijene su ipak važne." Talijanke koje smo zatekli, imaju drukčiji stav. "Ne gledam cijene, dolazim jer mi se sviđa negdje. Više me zanimaju ljudi i kultura od cijena", kažu Fiora i Glori.

"Čula sam za Crnu Goru i Sloveniju da su povoljne. Tek sam krenula, vjerojatno ću i tamo otići sve provjeriti", kaže nam Amerikanka Barna.

Crna Gora u svojim promotivnim videima igra na kartu divlje ljepote i poziva goste željne avanture. Dok ih Albanija pokušava privući nedirnutom prirodom i mirnim mediteranskim stilom života.

Kristina Rogaljska, direktorica prodaje i marketinga hotela u Splitu smatra da smo bolji od susjeda. "Bez uvrede Albaniji i Crnoj Gori govorimo o Hrvatskoj i našem proizvodu, govorimo o tome da smo bolji. A prema mojim zapažanjima, ali i kolega, Crna Gora je negdje na sličnom rangu kao i mi, a moramo priznati da imamo ljepše more, prirodu i bolju uslugu."

BBC: Albanija i Crna Gora su povoljnije i mirnije

BBC Albaniju i Crnu Goru između ostalog izdvaja kao nešto povoljnije i mirnije na Mediteranu. Napravili su i troškovnik.

"Za hotel sa 4 zvjezdice u Crnoj gori treba izdvojiti od 100 do 140 eura, večera za dvoje u finijem restoranu koštat će između 40 i 60, a kava i pecivo od 3 do pet eura.

Nešto južnije u Albaniji je još povoljnije, pa je hotel sa 4 zvjezdice između 60 i 110 eura, večera za dvoje od 25 do 40, a kava i pecivo od euro i pol do tri", navode Britanci.

Iako gosti u Hrvatsku dolaze, čini se da ipak paze na svaki euro, točnije biraju gdje i što jedu. "Mi jedemo dosta pizze. Oko 13 do 15 eura, ali Hrvatska nije skupa", kaće Amanda iz Australije.

"Što se tiče pizza, od margarite od 13,50 pa do one najzahtjevnijie za 16 eura. Mislim da je to umjerena cijena za strance pogotovo", tvrdi djelatnik u pizzeriji, Siniša Matić.

Umjereno cijene rastu ovisno o jelovniku i vrsti restorana. "Naša gastronomska scena je svake godine sve bolja i bolja. A cijene su takve kakve su. Možda da pričamo s Ministarstvom da nam smanji poreze i namete, pa bi naše cijene bile pristupačnije", kaže konobarica i zamjenica voditelja u restoranu, Ana Vrščaj, a na pitanje o rasponu cijena u njenom restoranu odgovara: "Jela ćete platiti od 20 do 30 eura."

Procjena troškova u splitskoj predsezoni

Napravili smo procjenu troškova u Splitu u predsezoni. Hotel sa 4 zvjezdice ovdje vas košta od 150 do 300 eura, večera za dvoje u restoranu od 80 do 120, a kava i pecivo između 4 i 6 eura. Bez obzira na povoljnije destinacije, analitičari ne vjeruju da će kod nas cijene itko spuštati.

"Ipak je Hrvatska u Schengenu i eurozoni i prometno je bliža eminentnim tržištima tako da ni ove sezone ne treba očekivati da ćemo radi roga gubitka cjenovne konkurentnosti koji je defitivan ne samo u odnosu na Crnu Gori i Alabaniju nego odnosu na važnija tržiša kao što su Italija i Francuska da će se to drastično odraziti na turističku sezonu", smatra Paško Burnać, ekonomski analitičar.

Iako su prihodi od turizma prema HNB-u lani bili iznad 15 milijardi eura, to ne znači da turisti više troše. Burnać objašnjava da je svemu kumovao rast cijena,

"To nije rezultat većeg broja usluga i dobara, već je to rezultat porasta cijena. Mi se već treću godinu zaredom suočavamo da je realna potrošnja turizma u Hrvatskoj manja, količina roba i usluga je manja", kaže.

Unatoč tome, izgleda da nas turisti zasad ne misle izbjegavati. Ali jednom kad ovdje stignu, većina će itekako provjeriti gdje će i koliko potrošiti.