Matu dočekali bakljadom i pljeskom: Vozio bicikl cijeli dan i noć za bolesnog Marka

Za dobru stranu dana i danas se pobrinuo Mate Vodanović iz Makarske. Kako bi prikupio što više novca za liječenje sedmogodišnjeg dječaka Marka Cvitanovića, vozio je bicikl 24 sata! Dočekan je pljeskom i bakljadom.
Vožnju je završio danas u 17 sati u centru Makarske, nakon što je bicikl vozio oko grada cijeli dan i noć.
Humanitarnom podvigu priključio se i Grad Makarska. Dječak Marko se bori s teškim posljedicama meningokokne sepse od koje je obolio prije nekoliko mjeseci. Velikim trudom liječnika spašen mu je život, ali je bolest ostavila trajne i teške posljedice.