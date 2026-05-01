I dok se u Hrvatskoj jede grah i peče roštilj, diljem svijeta radnici prosvjeduju

OD FRANCUSKE DO ARGENTINE /

Praznik rada državni je praznik u više od 80 zemalja svijeta. I dok Hrvatska nema organizirane prosvjede - oni su održani od Francuske i Turske do SAD-a, Filipina i Argentine.

U Turskoj je Praznik rada obilježen snažnom policijskom represijom, masovnim privođenjima i pokušajima prosvjednika da PROBIJU zabrane okupljanja, posebno oko Trga Taksim, koji je simbol političkog sukoba. Prosvjednici koji traže bolje uvjete rada poručuju da ne priznaju zabrane i da trg pripada građanima. Nakon skupa, većina je puštena, dok je više desetaka ljudi privedeno.

Tisuće ljudi prosvjedovale su u Madridu tražeći veće plaće, priuštivo stanovanje i jaču zaštitu radnika. Sindikati upozoravaju kako rast troškova života i stagnacija plaća ozbiljno narušavaju kvalitetu života građana. Prosvjednici su poručili i da se protive ratovima na Bliskom istoku te povećanju vojne potrošnje.