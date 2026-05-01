SDP traži četverodnevni radni tjedan: 'Hrvatska ne može biti talac jedne osobe'

Socijaldemokratska partija Hrvatske predlaže skraćivanje radnog tjedna i primarnu raspodjelu u poduzećima, nudeći novi ekonomski dogovor koji se temelji na jačanju produktivnosti, poručio je u petak predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić u Trogiru čestitajući građanima Praznik rada.

Naglasio je da Praznik rada nije samo praznik prošlosti, praznik sjećanja na borbu radnika nego i praznik koji bi trebao biti svjetionik i u Hrvatskoj za poboljšanje radnih uvjeta i za skraćivanje radnog tjedna, a to je, kaže, ono što SDP priča jedini u Hrvatskoj.

Hajdaš Dončić rekao je i da se SDP zalaže i za uključivanje sindikata u puno upravljanje poduzeća u Hrvatskoj te dodao da za SDP - nije radnik samo onaj koji radi u tvornici nego i ribar i mali poduzetnik, osoba koja naporno radi i zarađuje, koja se bori svaki dan. "Za tu stranku sigurno nisu radnici oni, ili vlastodršci, koji popuštaju krupnom kapitalu i ekstra profiterima već je to neka druga politička opcija".

Čovjek ne može biti roba, razlika između osobnog dohotka i kapitala koji se izvlači je sve veća

SDP zato, kazao je, nudi novi ekonomski dogovor u Hrvatskoj koji se bazira na jačanju produktivnosti, na ekstra profitu za osobe koje imaju ime i prezime. Govorim o pravnim i fizičkim osobama koje su poticale inflaciju u Hrvatskoj i nisu reagirali. To su poslovne banke, telekomi, trgovački lanci i jedna fizička osoba, a to je Andrej Plenković. Za to se SDP bori i zalaže - da čovjek ne može biti roba, te da nije sve kapital i nije sve za prodaju, kazao je Hajdaš Dončić.

Upitan za prava radnika, odgovorio je da se u malom dijelu poduzeća poštuju prava radnika, kao i radno vrijeme, te da ne treba sve gledati kroz povećanje plaća nego i zadovoljstvo u poslu. Zato i predlažemo drugačiju primarnu raspodjelu u poduzeću jer nije bila nikada veća razlika između osobnog dohotka i kapitala koji se izvlači iz Hrvatske, naglasio je.

Za izbore ustavnih sudaca je podsjetio da su rekli kako ne valja model njihova izbora i da neće dopustiti Plenkoviću "da po svom modelu zavlada svim institucijama u zemlji". Za premijera je rekao i da se ne može dogovoriti s predsjednikom Zoranom Milanovićem o veleposlanicima, o šefu SOA- e i o mnogim drugima stvarima, te da uvijek prebacuje krivnju na nekog drugog.

Jedan čovjek u Hrvatskoj ne može i ne smije odlučivati o svemu

"To tako ne može. To neće proći. Par puta sam zvao Plenkovića na dijalog koji je baziran na činjenicama i argumentima. Jedan čovjek u Hrvatskoj ne može i ne smije odlučivati o hrvatskoj vanjskoj politici jer se događaju velike promjene. Tu je pitanje Ukrajine, zemalja Balkana.

Ne može Hrvatska biti talac jedne osobe koja ima vlastite ambicije vjerojatno u Europskom vijeću. To je stvar za Sabor i za dijalog. Pozvao sam ga i da razgovaramo o simbolima koji opterećuju hrvatsku prošlost. I taj razgovor je odbio. Nudimo rješenja i ponudili smo saborsku raspravu, ali je sve odbio jer se ne osjeća dominantan", ustvrdio je Hajdaš Dončić.

Za inflaciju je kazao da je "Plenkovićeva", a da su građani prepušteni maloprodajnim stranim trgovačkim lancima koji mogu definirati cijenu kako žele.

Mišić: 'Moramo ići u smjeru skraćivanja radnog vremena'

Predsjednik zagrebačkog SDP-a i predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić je na Međunarodni praznik rada u ulazu u park Maksimir, poručio da će SDP inzistirati na četverodnevnom radnom tjednu, da se studentima rad prizna u radni staž i protiv prekarnog rada i na određeno. Mišić je svim Zagrepčankama i Zagrepčanima i svim građankama i građanima Hrvatske čestitao Međunarodni praznik rada te dodao da je SDP posljednjih mjeseci puno pažnje posvetio pitanjima radničkih prava i politikama rada.

Prvenstveno, rekao je, tu govorimo o skraćivanju radnoga tjedna. "Nekome to danas izgleda iluzorno, ali isto tako, na današnji dan prije 140 godina u Chicagu, kada su se radnice i radnici borili protiv radničkog izrabljivanja 12 i 16-satnog radnog vremena i tražili 8-satno radno vrijeme, nekome je izgledalo iluzorno", istaknuo je Mišić.

"Danas kada tehnologija napreduje, kada je veća produktivnost moramo ići u smjeru skraćivanja radnog vremena. Prijedlog SDP-a je išao u smjeru četverodnevnog radnog tjedna i na tome ćemo nastaviti inzistirati", poručio je. Također, upozorio je da studenti godinama rade putem Student servisa, ali im se to ne priznaje u radni staž.

Visokoobrazovani u nepovoljnijem položaju: Studentski rad im se ne priznaje u staž

Studenti su, a kasnije visokoobrazovane osobe, u nepovoljnijem položaju jer sa 22, 23 ili 24 godine ulaze na redovno tržište rada iako su četiri ili pet godina radili prije toga, to im se ne priznaje u radni staž, upozorio je Mišić.

Naglasio je da je također prekarni rad još uvijek tema koja okupira veliki broj prvenstveno mladih ljudi. "Rad na određeno, vrijeme koje bi po nama moralo biti isključivo izuzetak, a,nažalost, u našem radnom sustavu je to i dalje velikim dijelom i pravilo", kazao je te dodao da će se SDP zalagati za ugovore na neodređeno vrijeme radi obiteljske i osobne stabilnosti.

"Vladi su puna usta demografije, međutim, mlade obitelji sa nesigurnim primanjima, odnosno nesigurnim zaposlenjem puno teže će se odlučiti za stvaranje obitelji od onih koje imaju siguran posao", upozorio je Mišić.

Rekao je i da te tri politike koje su izdvojili za Međunarodni praznik rada nisu samo prigodne teme nego one o kojima SDP govori mjesecima i nastaviti će govoriti.

Komentirajući na pitanje novinara to što je premijer Andrej Plenković u čestitki građanima za 1. svibnja rekao da se poboljšao status radnika, porezno rasterećenje i da je plaća gotovo dvostruko rasla, Mišić je odgovorio protupitanjem: "Zašto onda danas mladi ljudi ne mogu doći do 'kvadrata' stana'".

"Zašto je danas kvadrat stana u Zagrebu dvije i pol ili tri prosječne plaće. Takva situacija nije bila prije 10 godina. Činjenica je da su plaće rasle i taj dio je neosporan, ali, evo, i posljednji podaci o inflaciji pokazuju da je inflacija u Hrvatskoj druga najveća u eurozoni, šest posto", rekao je te dodao da je premijer u pregovorima sa sindikatima za ovu godinu ponudio tri puta po jedan posto povećanje plaće što znači da će radničke plaće pojesti inflacija, odnosno - već ih je pojela.

