Roštilj i grah uz odlično društvo: Pogledajte kako Hrvati slave Praznik rada

Međunarodni praznik rada, 1. svibnja, i ove se godine obilježava diljem Hrvatske kao podsjetnik na dugu borbu za radnička prava, dostojanstvo rada i pravednije uvjete života. Iako je riječ o prazniku s dubokim povijesnim korijenima, njegova poruka i danas ostaje jednako snažna.

Praznik rada vezan je uz radničke štrajkove i prosvjede iz 19. stoljeća, a posebno uz događaje u Chicagu 1886. godine, kada su deseci tisuća radnika izašli na ulice tražeći kraj iscrpljujućih 16-satnih radnih dana i bolje uvjete rada. Njihova borba postala je simbol otpora i temelj za međunarodno priznanje prava na osmosatno radno vrijeme.

U Hrvatskoj se ovaj dan, osim kroz prisjećanje na povijesnu borbu radnika, tradicionalno obilježava i kroz druženje, boravak na otvorenom i zajedničke proslave. Građani diljem zemlje okupili su se na trgovima, u parkovima i šetnicama gdje su ih dočekali besplatni grah, roštilj, glazbeni nastupi i kulturno-zabavni programi.

>>> Pogledajte u galeriju kako su se proveli <<<