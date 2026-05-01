Po prvi puta u povijesti! Iz Splita direktno u New York: Pogledajte ovo oduševljenje

Zračna luka Sveti Jeronim u Splitu danas je dočekala svoj prvi dolazak zrakoplova američke kompanije United Airlines na novootvorenoj izravnoj liniji koja povezuje Newark/New York i Split.

Uvođenje ove direktne rute predstavlja važan korak u boljem povezivanju Splita i šire regije srednje Dalmacije s istočnom obalom Sjedinjenih Američkih Država.

Očekuje se da će nova linija pridonijeti rastu broja turističkih dolazaka, potaknuti gospodarsku razmjenu te dodatno ojačati međunarodnu povezanost ovog područja.

Poznata cijena povratne karte

Dolazak United Airlinesa u Split ujedno je i značajan trenutak za razvoj zračne infrastrukture te jačanje pozicije Splita kao sve prepoznatljivije destinacije.

Najpovoljnija povratna karta za svibanjske letove 2026. mogu se pronaći po cijeni od oko 830 američka dolara.

Linija će prometovati tijekom proljetne i ljetne sezone, od proljeća pa sve do početka rujna 2026. godine, a ako potražnja putnika bude dovoljno velika, postoji mogućnost da postane i trajna poveznica između ovih destinacija.