Dobre vijesti za dijabetičare: Povećan broj trakica za dio oboljelih od dijabetesa 2

Upravno vijeće HZZO-a donijelo je u srijedu odluku kojom se dijelu osoba s dijabetesom tipa 2 ponovno omogućuje pravo na 100 trakica godišnje za mjerenje glukoze u krvi, što su pozdravili predstavnici dijabetičkih udruga ocijenivši to važnim iskorakom nakon ograničenja uvedenih 2021.

Odluka, donesena na sjednici Upravnog vijeća HZZO-a, odnosi se na osobe koje nisu na inzulinskoj terapiji, ali imaju dodatne medicinske rizike poput dokumentiranih hipoglikemija, kronične bubrežne bolesti ili su na terapiji kortikosteroidima, a primjenjivat će se od sredine svibnja.

Iz dijabetičkih udruga podsjetili su da je smanjenje broja trakica sa 100 na 50 godišnje prije pet godina izazvalo snažne reakcije pacijenata i stručnjaka jer je to, kako su istaknuli, ograničilo mogućnost samokontrole bolesti, osobito kod starijih i socioekonomski ugroženih bolesnika.

Mnogima će olakšati život

"Ovo nije povratak svih prava kakva su postojala prije 2021. godine, ali jest važan i razuman korak naprijed. Osobama s većim rizikom omogućuje se bolji uvid u vlastitu bolest, a zdravstveni sustav preuzima razuman financijski teret“, poručili su predstavnici udruga.

Predsjednik Hrvatskog društva za dijabetes i bolesti metabolizma Mladen Krnić ocijenio je da odluka slijedi kliničke potrebe i može unaprijediti skrb za oboljele. "Radi se o promjeni koja će mnogima olakšati praćenje glikemije i unaprijediti liječenje te pokazuje fleksibilnost osiguravatelja“, rekao je.

Zadovoljstvo ovom odlukom izrazili su Stručno društvo za dijabetes i bolesti metabolizma, Hrvatski savez dijabetičkih udruga, Koordinacija hrvatske obiteljske medicine i portal naInzulinu.com.

Iz HZZO-a su poručili da prava za osobe koje se liječe inzulinom ostaju nepromijenjena, uključujući količine trakica koje ovise o učestalosti primjene inzulina, kao i posebne uvjete za djecu i trudnice.

Tri nova lijeka na osnovnoj listi lijekova

HZZO je istodobno proširio i osnovnu listu lijekova s tri nova lijeka: akoramidis za liječenje kardiomiopatije uzrokovane transtiretinskom amiloidozom (ATTR-CM), epcoritamab za relapsni ili refraktorni difuzni B-velikostanični limfom te ublituksimab za relapsno-remitentnu multiplu sklerozu.

Proširene su i indikacije za pojedine postojeće lijekove, među ostalim za durvalumab u liječenju više oblika raka, uključujući karcinom endometrija i pluća, kao i za bimekizumab u terapiji gnojnog hidradenitisa.

