Produženi vikend u znaku Formule 1: 'Amerikanci su napravili šou'

OKTANSKI CIRKUS /

Velika nagrada Miamija glavni je sportski događaj ovog produženog vikenda. Petak završavamo sprint kvalifikacijama koje počinju u 22 sata i 30 minuta. Pratite ih na RTL u 2 i Voyo. Subotu otvaramo sprint utrkom od 18 sati na istim kanalima, dok su kvalifikacije na rasporedu od 22 sata u nedjelju. Uvod u utrku počinje u 20:30, uz našu studijsku emisiju Formula na RTL-u dok velika nagrada Miamija starta u 22 sata.

Nastavak natjecanja za portal Net.hr komentirao je Ivan Peović u sportskom podcastu Maksanov korner.

"Amerikanci su napravili show. Iako smo, moram reći, svi ljubitelji kada je ona bila najavljena bilo je 'Čekaj, što? Napravit će utrku na stadionu, odnosno na parkingu stadiona? I stvarno su napravili dobru stazu, dobru utrku i bude zanimljivo", rekao je Peović.