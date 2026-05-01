'VELIKI ISKORAK' /

Ministar Ružić najavio novu kategoriju za osobnu asistenciju: 'Vjerujem da će korisnici biti zadovoljni'

Za 7 do 10 dana objavit ćemo Pravilnik o osobnoj asistenciji - poruka je to ministra rada i socijalne politike, Alena Ružića. 

Riječ je o Pravilniku koji bi trebao ispraviti nepravilnosti, nakon što je krajem 2025. Ustavni sud srušio temeljne odredbe Zakona o osobnoj asistenciji. One se tiču ukidanja dobne granice od 18 godina za pravo na osobnu asistenciju ili pak zabranu osobne asistencije ako roditelji imaju status njegovatelja. 

Ministar Ružić tvrdi da ima rješenje za manjak osobnih asistenata na tržištu, a najavljuje i novu kategoriju - radni asistent. Više pogledajte u videu. 

1.5.2026.
20:59
RTL Danas
Osobna AsistencijaAlen RužićNovi Pravilnik
