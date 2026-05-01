OVO NITKO NIJE OČEKIVAO /

Milanović i Plenković sreli se u Okučanima: Pogledajte kako je izgledao njihov susret

U Okučanima vidjeli smo cijeli državni vrh, a snimljen je i susret predsjednika i premijera! Zoranu Milanoviću tijekom protokola uoči početka obilježavanja pristupa Andrej Plenković i pruža mu ruku koju predsjednik prihvaća. 

Rukovanje je uslijedilo nakon prošlotjednog događaja kada su se međusobno ignorirali. Tijekom cijelog obilježavanja vojno redarstvene akcije Bljesak sjedili su u prvom redu, a između njih tek predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Osim rukovanja pri dolasku, nije snimljena nikakva druga komunikacija.

