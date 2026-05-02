Veliko arheološko otkriće u Mohovu: Pronađena plaća posade rimskih vojnika

"Kada sam pri struganju zemlje naišao na jedan novčić i uskoro na drugi i odmah se dalo nagovijestiti da bi tu moglo biti nešto veliko“, kaže Damir Topić, tehničar arheološkog istraživanja.

I bilo je - veliko arheološko otkriće. Gotovo 300 rimskih novčića iz 4. stoljeća pronađeno je na jednom mjestu.

"Mislim da još nitko nije našao u Hrvatskoj na jednom mjestu iz tog vremena toliko novčića“, kaže Topić.

Pronađena plaća posade vojnika

Novac je pronađen na dubini od metra i pol pri arheološkom iskapanju i istraživanju sustava obrane Rimskog Carstva od barbara na Dunavu.

"Logor je bio veliki u Iloku i Sotinu, a između na ovim prijelazima, surducima koji su vodili prema Dunavu sa svake strane uvijek se nalazi nekakva manja promatračnica s manjim brojem vojnika koja je nadzirala taj prijelaz“, kaže Siniša Krznar, pomoćnik ravnatelja Instituta za arheologiju.

Pronađeni novac bio je plaća posade vojnika rimske promatračnice u mjestu Mohovo.

"Vojnici koji su tada tu bili vjerojatno su zakopali pod nekim napadom te novce, znali su gdje su ih sakrili, međutim očigledno, nisu se više nikada vratili da ih pokupe“, kaže Marko Dizdar, ravnatelj Instituta za arheologiju.

Novac je otkriven i otkopan 1500 godina kasnije.

'Fenomenalan osjećaj'

"Fenomenalan je osjećaj, zaista jer to su rijetki trenutci kada se nađu ovakvi nalazi, to je zbilja ono nešto fenomenalno“, kaže Siniša Krznar.

Zanimljivo je i za čije je vladavine većina pronađenih novčića kovana.

"Najveći broj pronađenih novčića kovan u vrijeme Cara Valentinijana prvoga što je važno s obzirom da se radi o jednome od careva koji je rođen na prostoru današnjih Vinkovaca, Colonia Aurelia Cibalae,“ kaže Marko Dizdar.

Pronađeni i drugi predmeti

Na prostoru rimske promatračnice pronađeni su i drugi vrijedni predmeti.

"Rimske kopče, odnosno fibule, isto tako pronađena je jedna zanimljiva udica s kojom su hvatali ribu“, kaže Jere Drpić, viši asistent u Institutu za arheologiju.

Mohovo je poznato po palentološkom otkriću kostiju Mamuta, a čitav kraj bogat je i arheološkim lokalitetima.

"Od prapovijesti preko antike, srednjeg vijeka, tako da osim istraživanja ovdje provodimo i daljnja istraživanja na okolnim prostorima,“ kaže Siniša Krznar.

"I otkrivena su još tri do četiri potencijalna lokaliteta koje bi mogli vezivati također uz vojne rimske promatračnice“, kaže Jere Drpić.

Pa bi značajnih otkrića uskoro moglo biti još. Pronađeni rimski kovani novčići nakon restauracije, konzervacije i znanstvene analize završit će u muzeju kako bi u tom kulturnom blagu svi mogli uživati.