Kraljica je bila zbunjena usponom Trumpa: 'Zašto je ova osoba toliko blizu tome da vodi Vašu zemlju'

Pokojna britanska kraljica Elizabeta bila je razočarana načinom na koji je bivši britanski premijer David Cameron upravljao izlaskom zemlje iz Europske unije, ističe se u knjizi objavljenoj u utorak, javljaju britanski mediji.

Kraljica je svoju zabrinutost o raspisivanju referenduma o brexitu povjerila bivšem američkom predsjedniku Baracku Obami, tvrdi američka novinarka Susan Page u knjizi "The Queen and Her Presidents: The Hidden Hand That Shaped History".

Page u knjizi navodi da je Elizabeta, koja nije smjela javno zauzimati stav, svoje mišljenje prenijela Obami tijekom ručka u dvorcu Windsor 2016. kada je on bio u posjetu zemlji, javlja britanski list Times.

Autorica je razgovarala s Obamom o odnosu Elizabete s Washingtonom, koji je kazao da je njen stav bio da veliku odluku poput izlaska zemlje iz Europske unije ne bi "trebalo donositi na referendumu".

Obama je dodao da je kraljica tada izrazila čuđenje odlukom iskusnog političara Camerona da raspiše referendum iako nije mogao predvidjeti njegov ishod.

Page je ručak opisala kao "veoma rijedak" primjer "kraljičine kritike nekog premijera, bilo javno ili privatno".

Također, u knjizi se opisuje njen blizak odnos s Obamom te zbunjenost usponom sadašnjeg američkog predsjednika Donalda Trumpa.

"Zašto je ova osoba toliko blizu tome da vodi Vašu zemlju?", pitala je Obamu, prema knjizi, nekoliko mjeseci prije nego što je Republikanska stranka izabrala Trumpa kao svog kandidata na predsjedničkim izborima 2016. koje je osvojio.

Knjiga se dotiče i kraljičine zaprepaštenosti kritikama vojvode i vojvotkinje od Sussexa upućenima kraljevskoj obitelji, stavovima Elizabete o izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahu i o njenom traženju utjehe nakon smrti svog supruga princa Filipa.

