Druženje koje je preraslo u ljubav: Stipe Drviš na karipskom otoku uživao u društvu zanosne brinete

Umirovljeni hrvatski boksački prvak Stipe Drviš (52) navikao je svoje pratitelje na društvenim mrežama na prizore s putovanja, no posljednjom objavom za Uskrs mnoge je ostavio bez daha. Drviš je svojim pratiteljima poslao čestitku s pješčane plaže na Arubi, i to u vrlo neobičnom društvu.

Bivši svjetski prvak po WBA verziji objavio je kratki video u kojem, držeći za ruku svoju partnericu Nikolinu Tarčuki, šeće idiličnom plažom s bijelim pijeskom i tirkiznim morem. Ipak, pažnju su ukrali nesvakidašnji stanovnici otoka - jato elegantnih ružičastih plamenaca koji su bezbrižno šetali oko njih. Uz jednostavan, ali efektan opis "Sretan Uskrs", Drviš je podijelio djelić atmosfere s egzotičnog De Palm Islanda.

Prizor s Arube daleko je od napetosti boksačkog ringa u kojem je Drviš 2007. godine osvojio titulu svjetskog prvaka u poluteškoj kategoriji. Danas, u sportskoj mirovini, uživa u plodovima svoje uspješne karijere, a putovanja su postala njegova velika strast. De Palm Island, privatni otok na Arubi, poznat je upravo po plamencima koji nisu autohtona vrsta, već turistička atrakcija koja privlači posjetitelje iz cijelog svijeta u potrazi za savršenom fotografijom.

Kako su se on i Nikolina upoznala otkrio je u prošle godine u intervjuu za net hr

" Prvi put smo se upoznali 2006. godine u mojoj rodnoj Makarskoj odakle je i Nikolina. Ne mogu reći da je to bila ljubav na prvi pogled, ali definitivno smo se svidjeli jedno drugom. Zbližili smo se nakon nekog vremena i mogu reći zaljubili, ali smo na kraju ostali prijatelji jer sam u tom trenutku prebrzo živio i imao buran život. Nakon razvoda sam otišao u Makarsku gdje inače provodim veći dio ljeta i ponovno smo se tamo sreli i počeli družiti. Druženje je brzo preraslo u ljubav i vezu", ispričao je Stipe

Podsjetimo, s odbojkašicom Erikom Komel s kojom je bio u vezi 15 godina prije vjenčanja 2010. godine proveo je deset godina u braku. Par ima kći Lanu.

