Tomislav Stipić: 'Eh, da smo zabili za 2:2 sve bi bilo drugačije'

Nogometaši zagrebačkog Dinama pobijedili su Vukovar 1991 s 4-1 (1-0) u posljednjoj utakmici 29. kola HNL, koja je u ponedjeljak odigrana na osječkom stadionu Gradski vrt pred oko 4.000 gledatelja.

Dion Drena Beljo je ponovno postigao 'hat-trick' za vodeću momčad hrvatskog prvenstva. U 32. minuti je glavom poslao loptu pod prečku nakon ubačaja Josipa Mišića, a u 52. minuti je bio precizan iz kaznenog udarca. Dinamo je u do prednosti 3-1 došao u 68. minuti, a Beljo je bio upleten i u taj gol, prisilivši domaćeg braniča Josipa Eleza da glavom pošalje loptu u mrežu svoje momčadi, kad je pokušao spriječiti napadača Dinama da postigne još jedan 'hat-trick'. No, Beljo je do trećeg 'hat-tricka' u posljednje četiri prvenstvene utakmice ipak došao u petoj minuti sučevog dodatka, kad je postigao pogodak za konačnih 4-1.

Trener Vukovara, Tomislav Stipić, posebno je istaknuo situaciju u kojoj je njegova momčad bila u izglednoj prilici za izjednačenje rezultata.

Kad je u 65. minuti Miha Zajc pogriješio u dodavanju na 25 metara od svog gola, otvorila se prilika za Jakova Gurlicu koji je krenuo sam prema Filipoviću. Pucao je prizemno, ali je Dinamov vratar to obranio. Odbijena lopta je pogodila Domingueza i krenula prema mreži, ali ju je prije gol-crte stigao izbaciti Dinamov kapetan Josip Mišić.

