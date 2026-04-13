Pogledajte jedan od bizarnijih crvenih kartona u Premier ligi
Foto: Screenshot

U 55. minuti se dogodio bizaran trenutak koji je dodatno naštetio šansama Man Uniteda

13.4.2026.
22:38
Sportski.net
Manchester United u posljednjoj je utakmici 32. kola engleske Premier lige dočekao na Old Traffordu Leeds United u takozvanom Derbiju ruža (lankaširska crvena ruža protiv jorkširske bijele).

Leeds je poveo 2:0 do kraja prvog poluvremena dvama pogocima Noaha Okafora. U 55. minuti se dogodio bizaran trenutak koji je dodatno naštetio šansama Man Uniteda. Naime, argentinski stoper Lisandro Martinez dobio je jedan od bizarnijih crvenih kartona. Zaustavio je napadača Leedsa Dominica Calvert-Lewina povlačeći ga za kosu.

Sudac Paul Tierney prvo mu je pokazao žuti karton, a onda je pregledao snimku i poništio žuti, te Argentincu dodijelio isključujući crveni karton. Snimku bizarnog prekršaja možete pogledati OVDJE.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
