Pogledajte jedan od bizarnijih crvenih kartona u Premier ligi

Manchester United u posljednjoj je utakmici 32. kola engleske Premier lige dočekao na Old Traffordu Leeds United u takozvanom Derbiju ruža (lankaširska crvena ruža protiv jorkširske bijele).

Leeds je poveo 2:0 do kraja prvog poluvremena dvama pogocima Noaha Okafora. U 55. minuti se dogodio bizaran trenutak koji je dodatno naštetio šansama Man Uniteda. Naime, argentinski stoper Lisandro Martinez dobio je jedan od bizarnijih crvenih kartona. Zaustavio je napadača Leedsa Dominica Calvert-Lewina povlačeći ga za kosu.

Sudac Paul Tierney prvo mu je pokazao žuti karton, a onda je pregledao snimku i poništio žuti, te Argentincu dodijelio isključujući crveni karton.

