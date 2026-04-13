HRVATSKI SUPARNIK /

Ništa od Slavena Bilića: Na klupu Gane sjeda iskusni izbornik koji ide na peto SP zaredom

Ništa od Slavena Bilića: Na klupu Gane sjeda iskusni izbornik koji ide na peto SP zaredom
Foto: Javier Garcia/Shutterstock Editorial/Profimedia

73-godišnjak ima brdo iskustva iza sebe, a na zadnja tri Svjetska prvenstva vodio je Iran

13.4.2026.
21:13
Sportski.net
Slaven Bilić ipak neće voditi reprezentaciju Gane protiv Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2026. Službeno je objavljeno kako je novi izbornik Crnih zvijezdi iskusni portugalski stručnjak Carlos Queiroz

Pojavila se ovih dana informacija kako je bivši hrvatski izbornik obavio razgovor s Ganskim nogometnim savezom i kako je jedan od vodećih kandidata. Ipak, Ganci su se odlučili za Carlosa Queiroza koji će voditi Ganu na Svjetskom prvenstvu koje počinje za dva mjeseca. 

 

 

73-godišnjak ima brdo iskustva iza sebe, a na zadnja tri Svjetska prvenstva vodio je Iran. Bio je izbornik i na SP 2010. kada je svoj Portugal doveo do osmine finala gdje je izgubio od Španjolske. Tako će Queiroz biti izbornik na petom SP-u zaredom. Zadnji angažman bio mu je u reprezentaciji Omana.

Osim toga vodio je i Katar, Egipat, Kolumbiju, Real Madrid i brojne druge, a bio je i pomoćnik Sir Alexu Fergusonu u Manchester Unitedu na gotovo 300 utakmica.

