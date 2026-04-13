Yamal ima poseban plan za Atletico: 'Vidjet ćemo hoće li mi Cholo učiniti uslugu'

Barcelona na uzvratnu utakmicu četvrtfinala Lige prvaka stiže s 0:2 protiv Atletica, a sutrašnji je susret najavio Lamine Yamal.

"Mlada smo momčad, svi smo veliki navijači Barçe i mislim da smo svi dobro odigrali ove sezone. Sutra ćemo dati sve od sebe. Moramo biti intenzivni, ne gubiti igru ​​i ne misliti da je povratak čudo. Počeli smo s dva-nula zaostatka, ali moramo igrati onako kako znamo", rekao je Yamal.

Španjolci ističu kako Barcin prolaz ponajviše ovisi upravo o izvedbi Yamala.

"Srećom, igram za Barcelonu i imamo puno kvalitete. No, ne mislim da sve ovisi o meni, a čak i da ovisi, ne bi mi smetalo. Ali, imam vjeru u svoju momčad. Imamo mnogo vođa u momčadi. Smatram se jednim od njih, ali nisam jedini."

Kakvu poruku nade može dati navijačima Barçe.

"Ako ispadnemo, bit će to tek na samom kraju. Dat ćemo sve od sebe za ovaj grb. Ništa nije gotovo. Povratak je vrlo moguć, zato smo ovdje. Jako se veselim utakmici. Iskreno, jako se veselim sutra."

Stiže li vam u vrhunac sezone?

"Osjećam se sjajno i jako sam motiviran napraviti razliku. Nadam se da mogu napraviti razliku. Vidjet ćemo hoće li mi Cholo učiniti uslugu i staviti me jedan na jedan s nekim igračem."

Cijeni povjerenje

Nedavno je Yamal istaknuo kako ga postizanje golova u Ligi prvaka čini najsretnijim.

"Uz Svjetsko prvenstvo, to je jedno od najboljih natjecanja i zato stvarno uživam u postizanju golova s ​​Barcelonom u Ligi prvaka."

Kakav je osjećaj preuzeti toliku odgovornost s 18 godina?

"Od malih nogu preuzimao sam više odgovornosti nego što sam trebao. Navikao sam na to. Ne vidim to kao problem, već kao snagu. Cijenim povjerenje koje mi kolege ukazuju."

Kako se tako mlad nosi s frustracijom.

"U svakoj utakmici ima puno napetosti. Kad stvari ne idu po mom, pokušavam pomoći momčadi."

Neymar je bio najbolji igrač protiv PSG-a u slavnoj utakmici od 6-1.

"Neymar je bio ogroman dio mog djetinjstva; on je moj idol. Inspirira nas sve i on je igrač za kojeg biste platili da ga vidite. Nadam se da će moći biti na Svjetskom prvenstvu."

POGLEDAJTE VIDEO: Simeone: 'Sve što zamišljamo može ostati samo na razini mašte'