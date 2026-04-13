Szoboszlai: 'Spreman sam umrijeti na terenu sutra, a mogu govoriti i u ime svih suigrača'

Dominik Szoboszlai u potpunosti vjeruje da Liverpool može uspjeti u svom pokušaju da preokrene situaciju u utorak u četvrtfinalu Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina.

Redsi gube 2-0 od svojih protivnika iz Ligue 1 uoči uzvratne utakmice na Anfieldu. Golovi Desirea Douea i Khviche Kvaratschelie pomogli su momčadi Luisa Enriquea da osigura pobjedu na Parku prinčeva prošli tjedan.

"Osobno, potpuno vjerujem jer znam što smo sposobni učiniti, znam kakve igrače imamo, znam kakav mentalitet imamo i to smo mnogo puta pokazali. Možda ne svaki put, ali puno puta i to nam treba sutra od početka utakmice."

O tome gdje bi preokret utakmice s PSG-om bio u smislu povratka u njegovoj karijeri.

"To je dobro pitanje. Naravno, to će vjerojatno biti jedan od najvećih povrataka u mojoj karijeri. Pogotovo s Liverpoolom protiv Pariza u četvrtfinalu Lige prvaka nakon što smo gubili 2-0. Mogu reći da će to biti najveći povratak u mojoj karijeri."

O važnosti dvije utakmice ovog tjedna protiv PSG-a i Evertona.

"Svaki dan razgovaramo međusobno. Očito je prva utakmica sutra. Nismo toliko pričali o Evertonu koliko možda o Parizu, jer nakon utakmice s Parizom, bio je Fulham. Nije bio Pariz. Uvijek gledamo utakmicu po utakmicu jer je prvi zadatak sutra i moramo dati sve od sebe. Od sutra nadalje možemo razmišljati o Evertonu, što je velika utakmica za nas, derbi u gostima koji se bori za mjesta u Ligi prvaka, tako da moramo biti spremni i za ovo."

Uloga navijača

O ulozi koju bi Anfield mogao igrati protiv PSG-a...

"Anfield će sutra imati veliki utjecaj. Vidjeli smo to puno puta tijekom ove sezone, prošle sezone i u prošlosti, sigurno. Dakle, da, neće doći samo 11 igrača ili zamjene. Bit će to cijeli stadion. Znamo kakav je osjećaj, kako je igrati za Liverpool, igrati pred ovim navijačima i igrati na Anfieldu. Mislim da nam ne treba više motivacije. Znamo kakav je osjećaj."

O tome što se treba promijeniti za Liverpool u utakmici u usporedbi s prošlim tjednom.

"Sada možemo razgovarati o taktici i stvarima, ali neću to javno otkrivati. Bit će to sigurno drugačija utakmica. Radit ćemo drugačije stvari na drugačiji način. Vidjeli smo što su napravili u prvoj utakmici i pokušat ćemo se sada pobrinuti da se to ne dogodi."

🚨⚔️ Dominik Szoboszlai: “I am ready to die on the pitch tomorrow. I can speak for all the players”.



“We want it so bad and we will work for it. Anything can happen at Anfield.” pic.twitter.com/AiMxqIEtat — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 13, 2026

"Moramo dati sve od sebe. Na kraju utakmice, ako si kažete da ste dali sve od sebe, a ipak nismo prošli, onda i dalje možete držati glavu gore i reći da smo pokušali. Kao što sam rekao, stvarno nam je svima potrebna podrška za ono što moramo učiniti. I dalje sigurno vjerujem da sutra postoji velika prilika. Spreman sam umrijeti na terenu sutra, a mogu govoriti i u ime svih suigrača."

