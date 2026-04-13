Mario Kovačević uputio znamenite riječi izborniku Daliću: 'Kad god netko podcjenjuje'

Dinamo je s 4-1 pobijedio Vukovar u posljednjoj utakmici 29. kola SHNL-a, koja je u ponedjeljak odigrana na osječkom stadionu Gradski vrt.

Dion Drena Beljo je ponovno postigao hat-trick za vodeću momčad hrvatskog prvenstva. U 32. minuti je glavom poslao loptu pod prečku nakon ubačaja Josipa Mišića, a u 52. minuti je bio precizan iz kaznenog udarca. Dinamo je u do prednosti 3-1 došao u 68. minuti, a Beljo je bio upleten i u taj gol, prisilivši domaćeg braniča Josipa Eleza da glavom pošalje loptu u mrežu svoje momčadi, kad je pokušao spriječiti napadača Dinama da postigne još jedan hat-trick. No, Beljo je do trećeg hat-tricka u posljednje četiri prvenstvene utakmice ipak došao u petoj minuti sučevog dodatka, kad je postigao pogodak za konačnih 4-1.

Time je Beljo došao do svog 25. pogotka za Dinamo u HNL-u, od čega je 11 postigao u posljednja četiri prvenstvena nastupa. Zlatko Dalić do sada je ignorirao napadača Dinama, ali s ovakvim brojkama zaslužio je naći se u avionu za SAD. S time se slaže i Mario Kovačević.

"Zaslužuje poziv, stvarno dobro igra. Na izborniku je da odluči. Mi smo sve napravili, imamo pravog centarfora. Nije lako u bilo kojoj ligi, kad god netko podcjenjuje našu ligu. To treba poštivati", kazao je trener Dinama na pres konferenciji nakon utakmice.

