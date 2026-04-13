FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKA POBJEDA

Kakav gušt za legendarni Leeds: Slatko slavlje na Old Traffordu nakon skoro pola stoljeća

Kakav gušt za legendarni Leeds: Slatko slavlje na Old Traffordu nakon skoro pola stoljeća
×
Foto: News Images/Sipa USA/Profimedia

United je od 56. bio s igračem manje, jer je isključen Lisandro Martinez, koji je suparnika povlačio za kosu

13.4.2026.
23:07
HinaSportski.net
News Images/Sipa USA/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Veliku pobjedu ostvario je Leeds United na Old Traffordu, prvu na ovom stadionu od 1981., a svladao je domaći Manchester United s 2-1 u zadnjoj utakmici 32. kola Premier lige.

Oba gola za pobjedu gostiju postigao je Noah Okafor (5, 29), a Casemiro (69) je bio jedini strijelac za "Crvene vragove". Manchester United je od 56. minute bio s igračem manje, jer je isključen Lisandro Martinez, koji je suparnika povlačio za kosu.

Leeds United je došao do 36 bodova. Ostao je na 15. mjestu, ali sada ima šest bodova više od Tottenham Hotspura koji je s 30 bodova najbolji od tri kluba iz zone ispadanja.

Vodeći Arsenal ima 70 bodova, šest više od Manchester Cityja koji ima i utakmicu manje.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike