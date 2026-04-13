Kakav gušt za legendarni Leeds: Slatko slavlje na Old Traffordu nakon skoro pola stoljeća

Veliku pobjedu ostvario je Leeds United na Old Traffordu, prvu na ovom stadionu od 1981., a svladao je domaći Manchester United s 2-1 u zadnjoj utakmici 32. kola Premier lige.

Oba gola za pobjedu gostiju postigao je Noah Okafor (5, 29), a Casemiro (69) je bio jedini strijelac za "Crvene vragove". Manchester United je od 56. minute bio s igračem manje, jer je isključen Lisandro Martinez, koji je suparnika povlačio za kosu.

1981 – Leeds United recorded their first away league win over Manchester United since February 1981 (1-0), ending an 18-game winless run (D7 L11). Marching. pic.twitter.com/QYeWSnPkOX — OptaJoe (@OptaJoe) April 13, 2026

Leeds United je došao do 36 bodova. Ostao je na 15. mjestu, ali sada ima šest bodova više od Tottenham Hotspura koji je s 30 bodova najbolji od tri kluba iz zone ispadanja.

Vodeći Arsenal ima 70 bodova, šest više od Manchester Cityja koji ima i utakmicu manje.

