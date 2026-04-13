Kakav gušt za legendarni Leeds: Slatko slavlje na Old Traffordu nakon skoro pola stoljeća
United je od 56. bio s igračem manje, jer je isključen Lisandro Martinez, koji je suparnika povlačio za kosu
Veliku pobjedu ostvario je Leeds United na Old Traffordu, prvu na ovom stadionu od 1981., a svladao je domaći Manchester United s 2-1 u zadnjoj utakmici 32. kola Premier lige.
Oba gola za pobjedu gostiju postigao je Noah Okafor (5, 29), a Casemiro (69) je bio jedini strijelac za "Crvene vragove". Manchester United je od 56. minute bio s igračem manje, jer je isključen Lisandro Martinez, koji je suparnika povlačio za kosu.
Leeds United je došao do 36 bodova. Ostao je na 15. mjestu, ali sada ima šest bodova više od Tottenham Hotspura koji je s 30 bodova najbolji od tri kluba iz zone ispadanja.
Vodeći Arsenal ima 70 bodova, šest više od Manchester Cityja koji ima i utakmicu manje.
