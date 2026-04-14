Ima li itko jači ili uvijek samo Taylor Swift? Opet pomela sve u nominacijama za American Music Awards

Taylor Swift ponovno prednjači na ovogodišnjoj dodjeli American Music Awards u odnosu na ostale izvođače s čak osam nominacija, među kojima su i one za izvođača godine, pjesmu godine za "The Fate of Ophelia" i album godine za "The Life of a Showgirl", objavili su u utorak organizatori.

Pop superzvijezda, koja je osvojila više nagrada AMA od bilo kojega drugog izvođača u povijesti dodjele, prošle je godine imala šest nominacija.

Njezina turneja Eras Tour, koja je trajala od 17. ožujka 2023. do 8. prosinca 2024. ili ukupno 632 dana, postala je najuspješnija koncertna turneja svih vremena.

Pritom je od prodaje ulaznica pjevačica ostvarila više od dvije milijarde dolara prihoda. Njezina odluka da ponovno snimi svoje rane albume uvelike se pripisuje poticanju kolega umjetnika da zatraže veće vlasništvo nad svojim radom.

Odmah iza Swift su Sabrina Carpenter, Olivia Dean, SOMBR i Morgan Wallen koji imaju po sedam nominacija.

I Carpenter je u utrci za izvođača godine, dok su Dean i SOMBR osvojili svoje prve nominacije za AMA nagrade, među kojima i one za novog izvođača godine.

Svečanost dodjele nagrada vodit će glumica i pjevačica Queen Latifah u Las Vegasu 25. svibnja, a emisija će se uživo emitirati na CBS-u i Paramount+.

Nominacije su odredili organizatori AMA-e na temelju uspjeha na Billboardovim glazbenim ljestvicama, streaminzima i prihodu od prodaje albuma, uspjehu radijskog emitiranja i angažmanu na društvenim mrežama.

