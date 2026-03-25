Taylor Swift i Travis Kelce dolaze u Hrvatsku? Medeni mjesec navodno će provesti u našim selima

Ljubavna priča između Taylor Swift i Travisa Kelcea uskoro bi mogla dobiti novo poglavlje. Kako prenose strani mediji, slavni par navodno planira vjenčanje ovog ljeta, a već su u tijeku i pripreme za raskošni medeni mjesec koji opisuju kao putovanje života.

Prema izvoru bliskom paru, kao mogući datum vjenčanja spominje se lipanj, nakon čega bi Swift i Kelce krenuli na trotjednu avanturu diljem svijeta na kojoj bi, između ostalog, posjetili i Hrvatsku.

Početkom ljeta kreću na put

Insajder tvrdi da par već tjednima detaljno planira putovanje koje će obuhvatiti nekoliko kontinenata, od Kariba, preko Europe pa sve do Azije i Pacifika.

“Ovo im je trenutačno glavni prioritet. Već su obavijestili prijatelje i obitelj da će u tom razdoblju biti gotovo potpuno nedostupni”, otkrio je izvor.

Plan je usklađen i s Kelceovim profesionalnim obavezama u klubu Kansas City Chiefs, kojem bi se trebao ponovno priključiti krajem srpnja uoči nove sezone.

Od Bahama do Europe i Hrvatske

Putovanje bi, prema navodima, trebalo započeti na Bahamima, gdje par često boravi daleko od očiju javnosti. Nakon toga slijedi Europa s romantičnim zaustavljanjima na talijanskoj obali i jezeru Como, destinaciji koju posebno vole.

U planu su i Pariz te Francuska rivijera, a potom i dolazak u Hrvatsku. Upravo taj dio putovanja ima posebno značenje za Kelcea.

U potrazi za hrvatskim korijenima

Naime, Travis Kelce je ranije otkrio da s majčine strane ima hrvatske korijene, što ovo putovanje čini još osobnijim. Par je, kako tvrdi izvor, posebno uzbuđen zbog istraživanja hrvatskih sela i povezivanja s obiteljskom poviješću.

“Taylor već obožava taj dio Europe, a Travis jedva čeka da ga doživi na ovaj način”, rekao je izvor, dodajući kako sportaš navodno razmatra i kupnju nekretnine na Balkanu.

Završnica na egzotičnim destinacijama

Nakon Hrvatske, par planira boravak na privatnom otoku u Grčkoj, gdje će usporiti tempo i uživati u moru, jedrenju i lokalnoj kuhinji.

Putovanje se potom nastavlja prema Aziji i Pacifiku, uključujući Singapur, Australiju i Fidži, dok bi završna destinacija trebali biti Havaji.

Cijelo putovanje osmišljeno je kao rijetka prilika za potpuni bijeg od javnosti prije povratka obavezama.

“Žele ovo vrijeme posvetiti samo sebi i uživati u svakom trenutku prije nego što se Travis vrati na teren”, zaključio je izvor.

