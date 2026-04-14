Zavod za personaliziranu medicinu KBC-a Zagreb: 'Svi pacijenti imaju pravo na testiranje'

U najvećoj hrvatskoj bolnici KBC-u Zagreb obilježena je druga godišnjica rada Zavoda za personaliziranu medicinu. Namijenjen je onkološkim bolesnicima koji na temelju genskih testova mogu dobiti ciljanu terapiju, za što bolji učinak liječenja.

Lani je napravljeno dvije i pol tisuće takvih testova i po tome je Hrvatska bila treća u svijetu, iza Australije i Izraela. Ove se godine nadaju premašiti brojku od tri tisuće testova. Na nalaz se čeka dva tjedna.

"Bolujem već devet godina od metastatskog karcinoma dojke i ovim putem želim izraziti neizmjernu zahvalnost, prije svega dragom Bogu, jer sam se rodila u ovom vremenu i na ovom prostoru, gdje su mi dostupne ove napredne i inovativne metode dijagnostike i liječenja tumora", rekla je pacijentica Sanja Kovačić.

"Prema smjernicama Ministarstva zdravstva, svi pacijenti s metastatskom bolešću imaju pravo na testiranje i mogu biti testirani. Samo moraju shvatiti jednu stvar: za svaku dijagnozu i za svakog pacijenta ne postoji isti trenutak u kojem je taj nalaz potreban", rekla je Natalija Dedić Plavetić, pročelnica Poliknike Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb.

"Sada smo se koncentrirali na to da obuhvatimo sve građane Republike Hrvatske i s ponosom možemo reći da doista svi građani Republike Hrvatske kojima je potrebna takva dijagnostička metoda to mogu obaviti u Zavodu", rekao je ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borovečki.

Reporterka RTL-a Danas Leona Šiljeg o načinu rada razgovarala je s voditeljicom Odjela za sekvencioniranje nove generacije Zavoda za personalnu medicinu KBC-a Zagreb, Kristinom Gotovac Jerčić.

Što se nalazi u laboratoriju?

Riječ je o prostoriji koja se zove laboratorij za sekvenciranje sljedeće generacije. Tu se primjenjuje napredna genomska tehnologija, kada iz DNA koju smo izolirali iz tumorskog tkiva pacijenta pripremamo sekvence, odnosno ono što ćemo kasnije interpretirati u nalazima.

Tu su i uređaji koji nam omogućuju da u jednoj simultanoj analizi analiziramo više stotina gena kod pojedinog tumorskog uzorka odjednom. To konkretno, kod panela koji radimo za pacijente u našem zavodu, znači da analiziramo više od 300 gena za jedan tumorski uzorak kod jednog pacijenta.

Koliko je potrebno da dođu rezultati?

Cijela analiza, dakle od samog zaprimanja uzorka u laboratoriju pa do interpretacije nalaza, traje do otprilike 14 dana, a sam proces pripreme od DNA do sekvenciranja traje oko četiri do pet radnih dana.

Što se još nalazi?

Tu je i protočna komorica za sekvenciranje, takozvani ‘flow cell’. To je ključni dio gdje se, kasnije u uređaju za sekvenciranje, odvija reakcija sekvenciranja na takvoj jednoj protočnoj komorici. Odjednom možemo na jednoj takvoj komorici raditi 24 pacijenta, i za svakog pacijenta analiziramo 334 gena.

Koliko vas je ukupno na Zavodu za personaliziranu medicinu?

Ukupno nas ima 18, od toga sedam molekularnih biologa koji najvećim dijelom rade pripremu od izolacije DNA iz tumorskog tkiva, pripreme biblioteke, pa zajedno s patolozima sudjeluju u interpretaciji rezultata.