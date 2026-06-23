Dok odbrojavamo do početka, Marko Vargek poručuje: 'Čini se da postoji samo jedna prava dvojba'

Uoči večerašnjeg dvoboja Hrvatske i Paname na Svjetskom prvenstvu, Toronto je preplavljen hrvatskim navijačima koji su stigli iz svih krajeva svijeta kako bi pružili podršku Vatrenima. Prema procjenama, hrvatska reprezentacija imat će podršku desetaka tisuća navijača, a atmosfera u gradu već satima nagovještava veliku nogometnu večer.

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 1 sat po hrvatskom vremenu igra svoju drugu utakmicu na Svjetskom prvenstvu, a protivnik Vatrenima bit će Panama. Dok se na terenu očekuje velika borba za važne bodove, na tribinama će hrvatska reprezentacija imati ogromnu podršku.

Prema procjenama, na stadionu bi se moglo okupiti čak 30 tisuća hrvatskih navijača, a atmosfera se već danima zagrijava u Torontu, gradu koji je ovih dana postao jedno od glavnih okupljališta hrvatskih navijača iz cijelog svijeta.

Sinoć su se brojni navijači okupili u Hrvatskoj kući u Torontu. Među njima su bili Hrvati koji žive u Kanadi, ali i oni koji su na Svjetsko prvenstvo stigli iz Hrvatske te drugih dijelova svijeta.

RTL-ov reporter Marko Vargek javio se uživo iz centra Toronta, gdje je opisao ozračje među hrvatskim navijačima.

"Mislim da navijači Paname nemaju velike šanse nadglasati Hrvate. Atmosfera koja se stvara u centru Toronta zaista je grandiozna. Kockice se polako okupljaju, ljudi ispijaju jutarnju kavu i doručkuju, a na svakom koraku osjeća se da je stigao dan odluke. Pitanje je vraćamo li se pravoj euforiji i otvara li se apetit za nešto veliko, ali osobno ne vjerujem da ćemo nakon ove utakmice ostati u neizvjesnosti", rekao je Vargek.

Dodao je kako je među hrvatskim reprezentativcima primijetio veliku odlučnost.

"Na licima igrača i izbornika vidio sam odlučnost da danas pošalju poruku cijelom Svjetskom prvenstvu. Ovdje su se okupili Hrvati iz cijelog svijeta, od Zagreba i Chicaga do Australije, Bosne i Hercegovine te brojnih europskih zemalja", istaknuo je.

Vargek je otkrio i da su hrvatsku reprezentaciju posjetili premijer Andrej Plenković te ministri Ante Šušnjar i Tonči Glavina.

"Upravo smo došli sa sastanka na kojem su premijer i ministri posjetili reprezentaciju. Razgovarali su s izbornikom Zlatkom Dalićem, a potom su ih pozdravili i Andrej Kramarić te Dominik Livaković. Premijer je dodatno ohrabrio momčad uoči utakmice, a dojam je da se u zraku osjeća kako su tri boda vrlo blizu", poručio je RTL-ov reporter.

Govoreći o mogućem sastavu Hrvatske, Vargek smatra da većih iznenađenja ne bi trebalo biti.

"Vjerojatno ni četiri milijuna izbornika neće uspjeti potpuno pogoditi sastav, ali čini se da postoji samo jedna prava dvojba. Hoće li Kramarić krenuti na desnom krilu ili će se Dalić odlučiti za četvrtog veznog igrača pa će Martin Baturina zaigrati na toj poziciji. Prema posljednjim informacijama, Hrvatska bi trebala istrčati u sastavu: Livaković, Stanišić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol, Modrić, Kovačić, Sučić, Baturina, Perišić i Budimir", zaključio je Vargek.

Sve upućuje na to da će Vatreni u Torontu imati gotovo domaću atmosferu, a navijači vjeruju da će Hrvatska protiv Paname napraviti važan korak prema plasmanu u nokaut fazu Svjetskog prvenstva.