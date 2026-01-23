FREEMAIL
hrvatska na malim ekranima /

Rukometni Euro ulazi u ključnu fazu: Evo kada i gdje gledati današnje utakmice

Rukometni Euro ulazi u ključnu fazu: Evo kada i gdje gledati današnje utakmice
Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

U skupini II zasad su najbolje posložene Švedska, Slovenija i Island

23.1.2026.
9:00
Sportski.net
Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia
Nakon uzbudljivog početka drugog kruga Europskog prvenstva u rukometu, u kojem je skupina I ponudila tri iznimno zanimljive utakmice, fokus se danas seli na skupinu II, onu u kojoj nastupa i hrvatska reprezentacija. Deveti dan natjecanja donosi čak tri važne utakmice koje bi mogle usmjeriti daljnji tijek borbe za polufinale.

Program otvara susret Hrvatske i Islanda, koji počinje u 15:30 sati. Bit će to prvi veliki ispit za izabranike Dagura Sigurdssona u drugom krugu, a prijenos utakmice osiguran je na RTL-u te putem platforme VOYO. Uvertira u dvoboj kreće već u 14:45 sati u sklopu emisije Vrijeme je za rukomet.

Nakon hrvatskog nastupa, rukometna priča se nastavlja dvobojem Švicarske i Mađarske, koji je na rasporedu od 17:55 sati. Ova utakmica također će se moći pratiti na RTL-u 2 i platformi VOYO, a njezin ishod mogao bi imati važan utjecaj na poredak u skupini.

Rukometni dan zatvara večernji ogled Slovenije i Švedske, zakazan za 20:25 sati, također uz prijenos na RTL-u 2 i VOYO-u. Riječ je o susretu dviju reprezentacija koje su u drugi krug prenijele po dva boda i trenutno drže vrlo povoljnu startnu poziciju.

Valja naglasiti kako su u skupini II zasad najbolje posložene Švedska, Slovenija i Island, reprezentacije koje su prenijele maksimalan učinak iz prvog kruga. Upravo zato današnje utakmice imaju dodatnu težinu, svaka pogreška mogla bi skupo stajati u borbi za završnicu prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO: Kad ne mogu naša krila i vanjski igrači, može Dominik Kuzmanović

