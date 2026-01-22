FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KARDINAL IZ CHICAGA /

Kardinal Blase Cupich za RTL Direkt komentirao destruktivnu američku vanjsku politiku

A sad, još jedan čovjek s ovih prostora koji nije sretan s politikom Donalda Trumpa i o kojem ovih dana priča cijeli svijet. On je jedan od tri najviše rangirana katolička svećenika u SAD-u: kardinal iz Chicaga, Blase Cupich. Koji je bez pardona oštro kritizirao destruktivnu američku vanjsku politiku. Kardinal u intervju za Direkt kaže Trumpova administracija razara obitelji. S Blaseom Čupićem razgovarao je naš Petar Panjkota

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
22.1.2026.
22:55
RTL Direkt
KardinalChicagoDonald TrumpImigracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx