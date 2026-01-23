Otkriven plan hrvatskih rukometaša za Island: 'Rekli smo, idemo promiješati karte'

Hrvatska rukometna reprezentacija u petak igra prvu utakmicu u drugoj fazi Europskog prvenstva protiv Islanda. U susretu koji počinje u 15.30 i kojega možete gledati na RTLteleviziji i platfori Voyo, Hrvatska će tražiti prvu pobjedu u drugoj fazi koja joj je potrebna za zadržavanje šansi za plasman u polufinale.

Neposredno prije utakmice pomoćnik hrvatskog izbornika Dagura Sigurdssona, Denis Špoljarić, otkrio je plan za utakmicu.

U momčadi Hrvatske, u odnosu na prošlu utakmicu, napravljene su tri promjene u ekipu je upao vratar Dino Slavić, a Matej Mandić je preselio na tribine. Ušla su dva nova vanjska igrača, Načinović i Maraš, a iz ekipe su ispali Šimić i Klarica.

"Nakon zadnje utakmice koju smo izgubili rekli smo 'Idemo prmiješati karte', najviše smo računali na to da možemo trčai više, da možemo se brže vraćati u obranu jer smo primali previše golova iz toga. Rzlog je što smo mijenjali dva, a nekad i tri igrača. Sad smo rekli da ćemo pokušati krenuti prvih 10-15 minuta bez promjena", rekao je Špoljarić pa otkrio sastav koji će početi utakmicu:

"Ima i tu promjena. Mandić lijevo krilo, Zvonimir Srna lijevi vanjski, Martinović srednji, Maraš desni, Šoštarić desno krilo, Načinović pivot. Promjena na golu, Slavić kreće od početka", rekao je i na kraju se osvrnuo na Island:

"Imaju dobru vanjsku liniju, jako brzo trče, kao i sve skandinavske ekipe. To je moderan rukomet, i mi trebamo težiti tome. Sigurdsson i dobro zna, dobro smo ih proučili i trebali bismo ih zaustaviti, ali sada je 60 minuta pred nama pa ćemo vidjeti."

Uskoro opširnije...

POGLEDAJTE VIDEO: Igor Vori o utakmici Hrvatske i Islanda