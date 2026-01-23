Šola uoči velike utakmice: 'Upitno je hoćemo li ovo moći zbog svih izmjena'

Uoči utakmice Hrvatske i Islanda na Europskom prvenstvu, s komentatorske pozicije javili su se naši Filip Brkić i Vlado Šola koji su dali svoju brzu analizu.

"Sa Islandom imamo dugu tradiciju igranja važnih utakmica, ona je na našoj strani. Prošle godine smo pobijedili kao što priželjkujemo danas. Nisu se snašli na naših 5-1", podsjetio je Filip.

"Vjerujem da možemo to pobijediti bez obzira na njihovu kvalitetu. Bit će upitno s ovim izmjenama hoćemo igrati 5-1. Pitanje hoćemo li se stići mijenjati, ali po meni svi naši igrači mogu igrati solidno u obrani, da ne moramo mijenjati dva igrača obarana napad. Na 3 i 4 će biti veliki izazov jer tu su dva njihova srednja igrača koja forsiraju igru 1 na 1 i dva na dva. Moramo se zgusnuti", kazao je Šola.

"Promjena na vratima, imamo 3 izvrsna vratara, do sada nisu djelovali sjajno na turniru. Drago mi je da je Slavić tu, ali njegova utakmica zadnja je bila prije deset dana, pitanje je je li zadržao formu", zaključio je Šola.

