Trump zakuhao, Hrvatska na nogama: Tko odlučuje o našoj sudbini?

Prvo je jutros iz SDP-a stiglo otvoreno pismo, a onda je poslijepodne iz Ureda predsjednika stiglo priopćenje, predsjednik Milanović tako je otvorio novu frontu prema premijeru Plenkoviću

Odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa izazvao je novi nemir u hrvatskoj politici. Vlada još nema jasan stav hoće li pristupiti Odboru. Predsjednik Zoran Milanović sve informacije traži od premijera Andreja Plenkovića i poziva ga na konzultacije.

"Stav Republike Hrvatske, prema Ustavu RH, mora biti usuglašen između Predsjednika Republike i Vlade RH prije donošenja bilo kakve odluke. Samostalno odlučivanje Vlade RH, u ime Republike Hrvatske, bilo bi protivno Ustavu RH", navodi se u priopćenju.

Premijer, koji je bio u Davosu dok je Trump predstavljao povelju, odgovara da će se o tome razgovarati: 'Mislim da je situacija malo obrnuta – poziv predsjednika Trumpa dobio sam ja, u svojstvu predsjednika Vlade. Ovo jest jedno od pitanja oko kojeg se slažem da treba konzultacije, zato nismo ni poduzimali nikakve nagle poteze u smislu da dokument dobijete jedan dan, drugi dan povelju, treći dan priliku da ga potpišete. To tako ne ide.'

Pisao je premijeru šef SDP-a. Traži da se prije bilo kakve odluke o Trumpovu Odboru za mir raspravlja u Saboru.

Kojemu se dosad priključilo oko 20 zemalja. A kako će se postaviti Hrvatska? Plenković poručuje da će 'svi dobiti informaciju'. Više pogledajte u prilogu.