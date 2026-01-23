Član stručnog stožera otkrio što je s Martinovićem pa opleo po EHF-u: 'Nepojmljivo je'

Nakon utakmice s Islandom uživo u program RTL-a Danas javila se Maja Oštro Flis iz Malmöa, a gost joj je bio Valter Matošević, legendarni vratar i sada član stručnog stožera.

Maja je rekla da se svi nadaju da će biti sve okej s Martinovićem, žali se na bol, ali sve će se znati nakon magneta.

"Sutra ujutro ima pregled i tada ćemo znati više, hoće li moći nastupati dalje. Pokušao je poslije ući, ali bol je bila jaka i nije mogao. Sutra se nadamo da će nalazi biti okej i da će biti spreman za Švicarsku", kazao je Matošević.

Odlična utakmica s Islandom.

"Dosta je bilo skepse nakon utakmica sa Švedskom, svi su nas otpisali, puno toga se pisalo na portalima, ali smo se digli iznad toga, odigrali dobru utakmicu protiv jake ekipe koja će i Šveđanima zadavati problem. Pokazali smo karakter, inat i odigrali odličnu utakmicu, pogotovo u obrani" "Dečke su ti napisi digli, pokazali su inat, pokazali su da smo u borbi za polufinale".

"Nažalost, se Dino ozlijedio na početku. Dominik je ušao i branio dobro. Ključni detalj je ta Slavićeva obrana sedmerca koja nas je pogurala do slavlja", rekao je Valter.

'Nepojmljiv je ovakav raspored'

"Prije se igralo dan za dan, sad je prezgusnut kalendar klupski i onda još dođu igrači ovdje bez dana odmora. Ovo je europsko natjecanje koje nosi težinu i za plasman na Svjetsko prvenstvo. Za mene je nepojmljivo s obzirom na razvoj i brzinu rukometa da se igra dan za dan. Tako se svima i pokušat ćemo se prilagoditi", kazao je Valter.

"Najteže igračima će biti i fizička i mentalna potrošnja. Barem jedan dan igramo u 15:30 pa drugi dan u 20:30", zaključio je Matošević.