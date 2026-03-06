Nazvao 112 i rekao da je postavio bombu u trgovačkom centru: Završio je iza rešetaka

Županijski sud u Varaždinu odredio je istražni zatvor 22-godišnjaku osumnjičenim da je lažno dojavio o postavljenoj bombi u trgovačkom centru te pokušao iznuditi 100 tisuća eura, izvijestilo je varaždinsko Županijsko državno odvjetništvo.

Okrivljenika sumnjiče da je 3. siječnja ove godine nazvao Županijski centar 112 i zaprijetio da je u trgovačkom centru postavio eksplozivnu napravu, zahtijevajući isplatu od 100 tisuća eura.

Iako nikakva bomba nije bila postavljena, na teren su žurno izašli policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice.

Okrivljenik u svojoj namjeri pribavljanja velike materijalne koristi nije uspio jer mu traženi novac nije isplaćen, navode iz varaždinskog ŽDO-a.

Istražni zatvor određen je na prijedlog tužiteljstva zbog opasnosti od bijega, ometanja postupka utjecajem na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Protiv mladića je prethodno pokrenuta istraga zbog iznude u pokušaju i lažne uzbune.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan žalosti za ubijenu trudnicu: Monstrum stigao u varaždinski zatvor, uložene žalbe na pritvor