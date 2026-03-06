FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAŽIO 10.000 EURA /

Nazvao 112 i rekao da je postavio bombu u trgovačkom centru: Završio je iza rešetaka

Nazvao 112 i rekao da je postavio bombu u trgovačkom centru: Završio je iza rešetaka
×
Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Ilustracija

Protiv mladića je prethodno pokrenuta istraga zbog iznude u pokušaju i lažne uzbune

6.3.2026.
13:55
Hina
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Županijski sud u Varaždinu odredio je istražni zatvor 22-godišnjaku osumnjičenim da je lažno dojavio o postavljenoj bombi u trgovačkom centru te pokušao iznuditi 100 tisuća eura, izvijestilo je varaždinsko Županijsko državno odvjetništvo.

Okrivljenika sumnjiče da je 3. siječnja ove godine nazvao Županijski centar 112 i zaprijetio da je u trgovačkom centru postavio eksplozivnu napravu, zahtijevajući isplatu od 100 tisuća eura.

Iako nikakva bomba nije bila postavljena, na teren su žurno izašli policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice.

Okrivljenik u svojoj namjeri pribavljanja velike materijalne koristi nije uspio jer mu traženi novac nije isplaćen, navode iz varaždinskog ŽDO-a.

Istražni zatvor određen je na prijedlog tužiteljstva zbog opasnosti od bijega, ometanja postupka utjecajem na svjedoke te opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Protiv mladića je prethodno pokrenuta istraga zbog iznude u pokušaju i lažne uzbune.

POGLEDAJTE VIDEO: Dan žalosti za ubijenu trudnicu: Monstrum stigao u varaždinski zatvor, uložene žalbe na pritvor

Lazna DojavaBombaPritvorCrna KronikaVaraždin
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx