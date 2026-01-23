Ovi su trenutci obilježili veličanstvenu hrvatsku pobjedu

LUDILO /

Hrvatska je pobjedom 30:29 nad Islandom u Malmöu otvorila drugi krug natjecanja i započela lov na polufinale. U utakmici u kojoj smo bili bolji cijelo vrijeme vidjeli smo nekoliko sjajnih obrana i obranjenih sedmeraca Dominika Kuzmanovića, ozljedu kapetana Ivana Martinovića i brojne sjajne poteze, ali ipak pamtimo ovih pet:

Zvonimir Srna je u jednom napadu Hrvatske laktom pogodio islandskog rukometaša. Bio je to pravi rukometni "nokaut". Islanđanin se, nakon što je sudac prekinuo utakmicu, sjeo na parket, a nakon što su mu liječnici ukazali pomoć, napustio igru krvav. Puklo mu je lice ispod oka, a Hrvatskoj pukom srećom nije poništen gol.

Nakon što je Zvonimir Srna pogodio za 2:1, Islanđani su munjevito izveli centar i iskoristili trenutak nepažnje te zabili pogodak s centra na prazan gol. Dino Slavić doletio je s klupe i u pokušaju da spriječi gol Islanda sudario se s vratnicom, nakon čega je zavladala tišina i zabrinutost na klupi i tribinama. Ali do kraja utakmice Slavić se vratio na teren i skinuo ključni sedmerac te ga srčano proslavio.

Hrvatska je teško mogla poželjeti bolji kraj prvog poluvremena. Najprije je Veron Načinović iskoristio prekršaj Islanđana i zabio za +4 dvadeset sekundi prije kraja poluvremena, pa su onda suci oduzeli loptu Islanđanima u njihovoj kontri. Jedino što se moglo dogoditi da bi kraj bio još više bajkovit bilo bi da je Načinović četiri sekunde do kraja uspio zabiti i svoj drugi pogodak unutar 15 sekundi. Što reći osim – rukometno ludilo.

Hrvatska je sada odradila nevjerojatnu akciju. Kapetan Ivan Martinović sjajno je poslao dijagonalu kroz islandsku obranu, a David Mandić nevjerojatno je pogodio iznad islandskog golmana.

A potez utakmice bila je svakako asistencija Luke Cindrića za Zlatka Raužana iz 57. minute s kojim je Hrvatska otišla na +2. Cindrić je na čudesan način dodao loptu za Raužana koji se našao na crti i bez problema doveo Hrvatsku na korak do pobjede.