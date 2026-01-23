FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
LUDILO /

Ovi su trenutci obilježili veličanstvenu hrvatsku pobjedu

Hrvatska je pobjedom 30:29 nad Islandom u Malmöu otvorila drugi krug natjecanja i započela lov na polufinale. U utakmici u kojoj smo bili bolji cijelo vrijeme vidjeli smo nekoliko sjajnih obrana i obranjenih sedmeraca Dominika Kuzmanovića, ozljedu kapetana Ivana Martinovića i brojne sjajne poteze, ali ipak pamtimo ovih pet:

Zvonimir Srna je u jednom napadu Hrvatske laktom pogodio islandskog rukometaša. Bio je to pravi rukometni "nokaut". Islanđanin se, nakon što je sudac prekinuo utakmicu, sjeo na parket, a nakon što su mu liječnici ukazali pomoć, napustio igru krvav. Puklo mu je lice ispod oka, a Hrvatskoj pukom srećom nije poništen gol.

Nakon što je Zvonimir Srna pogodio za 2:1, Islanđani su munjevito izveli centar i iskoristili trenutak nepažnje te zabili pogodak s centra na prazan gol. Dino Slavić doletio je s klupe i u pokušaju da spriječi gol Islanda sudario se s vratnicom, nakon čega je zavladala tišina i zabrinutost na klupi i tribinama. Ali do kraja utakmice Slavić se vratio na teren i skinuo ključni sedmerac te ga srčano proslavio.

Hrvatska je teško mogla poželjeti bolji kraj prvog poluvremena. Najprije je Veron Načinović iskoristio prekršaj Islanđana i zabio za +4 dvadeset sekundi prije kraja poluvremena, pa su onda suci oduzeli loptu Islanđanima u njihovoj kontri. Jedino što se moglo dogoditi da bi kraj bio još više bajkovit bilo bi da je Načinović četiri sekunde do kraja uspio zabiti i svoj drugi pogodak unutar 15 sekundi. Što reći osim – rukometno ludilo.

Hrvatska je sada odradila nevjerojatnu akciju. Kapetan Ivan Martinović sjajno je poslao dijagonalu kroz islandsku obranu, a David Mandić nevjerojatno je pogodio iznad islandskog golmana.

A potez utakmice bila je svakako asistencija Luke Cindrića za Zlatka Raužana iz 57. minute s kojim je Hrvatska otišla na +2. Cindrić je na čudesan način dodao loptu za Raužana koji se našao na crti i bez problema doveo Hrvatsku na korak do pobjede.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
23.1.2026.
19:28
Roko Silov
Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Zvonimir SrnaDino SlavićVeron NačinovićIvan MartinovićDavid MandićLuka CindrićZlatko Raužan
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx