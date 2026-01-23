Ovo je odlično za Hrvatsku! Švicarci prokockali nevjerojatnu prednost

U susretu 1. kola skupine II drugog kruga natjecanja na Europskom prvenstvu rukometaša Švicarska i Mađarska su igrale 29-29.

Lenny Rubin je sa sedam golova bio najefikasniji kod Švicarske, dok je Miklos Rosta bio peterostruki strijelac za Mađarsku.

Švicarci su vodili gotovo čitavim tijekom susreta, tijekom prvog poluvremena postupno su gradili prednost i na odmor otišli s vodstvom 20-14. Početkom nastavka prednost Švicarske narasla je na najvećih sedam razlike, u 38. minuti bilo je 25-18, ali onda je u potpunosti stao napad. Mađarska se serijom 6-0 primaknula na 25-24 u 46. minuti, uslijedilo je zadnje dobro razdoblje Švicarske koja je serijom 3-0 u zadnjih 10 minuta ušla sa 28-24, ali do kraja susreta je zabila samo jedan pogodak. Mađarska je čak serijom 5-0 stigla i do prednosti 29-28 na ulasku u zadnje tri minute, ali je Ben Romdhame odmah poravnao.

U samoj završnici obje su reprezentacije napravile pregršt pogrešaka u napadu te se rezultat više nije mijenjao.

I Švicarska i Mađarska stoga sada imaju po jedan osvojen bod.

Ranije u petak je Hrvatska nadigrala Island sa 30-29 pa obje te reprezentacije imaju po dva boda, kao i Švedska i Slovenija koje igraju kasnije.

Hrvatska će u nedjelju igrati protiv Švicarske, dok ju sljedećeg tjedna očekuju dvoboji sa Slovenijom u utorak i Mađarskom u srijedu.

