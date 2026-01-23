ASistencija iz rukava Cindrića: EHF se divi potezu hrvatskog čarobnjaka

Hrvatska rukometna reprezentacija krenula je pobjedom u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu.

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na red je došao Island, a naši su slavili rezultatom 30:29.

U trenucima kad se odlučivala utakmica, na tri i pol minute do kraja i kada je Island stigao na samo gol zaostatka, Luka Cindrić 'iz rukava' je izvukao ASistenciju za Zlatka Raužana i odlazak Hrvatske na 28:26. Asistenciju je izdvojio i EHF i napisao da je 'potpuno luda'.

THAT ASSIST from Luka Cindrić to Zlatko Raužan is 𝗖𝗥𝗔𝗭𝗬 😱🔥#ehfeuro2026 #puregreatness pic.twitter.com/vxuPxANRpl — EHF EURO (@EHFEURO) January 23, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva ASistencija iz rukava Cindrića za Raužana