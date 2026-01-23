ASistencija iz rukava Cindrića: EHF se divi potezu hrvatskog čarobnjaka
U trenucima kad se odlučivala utakmica, Cindrić je izvukao ASistenciju iz rukava
Hrvatska rukometna reprezentacija krenula je pobjedom u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu.
Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na red je došao Island, a naši su slavili rezultatom 30:29.
U trenucima kad se odlučivala utakmica, na tri i pol minute do kraja i kada je Island stigao na samo gol zaostatka, Luka Cindrić 'iz rukava' je izvukao ASistenciju za Zlatka Raužana i odlazak Hrvatske na 28:26. Asistenciju je izdvojio i EHF i napisao da je 'potpuno luda'.
POGLEDAJTE VIDEO: Kakva ASistencija iz rukava Cindrića za Raužana