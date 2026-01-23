FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'POTPUNO LUDO' /

ASistencija iz rukava Cindrića: EHF se divi potezu hrvatskog čarobnjaka

U trenucima kad se odlučivala utakmica, Cindrić je izvukao ASistenciju iz rukava

23.1.2026.
19:40
Sportski.net
Screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska rukometna reprezentacija krenula je pobjedom u drugi krug natjecanja na Europskom prvenstvu

Nakon uvodne dvije pobjede, protiv Gruzije i Nizozemske, ali i kasnijeg poraza od Švedske zbog kojeg ne prenosimo bodove u daljnju fazu natjecanja, na red je došao Island, a naši su slavili rezultatom 30:29. 

U trenucima kad se odlučivala utakmica, na tri i pol minute do kraja i kada je Island stigao na samo gol zaostatka, Luka Cindrić 'iz rukava' je izvukao ASistenciju za Zlatka Raužana i odlazak Hrvatske na 28:26. Asistenciju je izdvojio i EHF i napisao da je 'potpuno luda'. 

POGLEDAJTE VIDEO: Kakva ASistencija iz rukava Cindrića za Raužana

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Luka Cindrić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'POTPUNO LUDO' /
ASistencija iz rukava Cindrića: EHF se divi potezu hrvatskog čarobnjaka