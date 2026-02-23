Tri 'savršene' influencerice fotografijom zaludile pratitelje: Ništa neobično? Pogledajte bolje!

Idilične fotografije triju glamuroznih prijateljica koje uživaju na grčkom otoku Santoriniju preplavile su Instagram. Na jednoj slici poziraju na vanjskom kauču s pogledom na blistavo Egejsko more i prepoznatljive bijele građevine, na drugoj ispijaju koktele u otmjenom restoranu, dok ih treća prikazuje na palubi luksuzne jahte. Plavuša, crvenokosa i brineta odjevene u savršeno usklađene kombinacije prikupile su tisuće lajkova i komentara koji ih nazivaju "kraljicama", "ljepoticama" i "savršenim ljudskim bićima".

Ništa neobično, radi se o svakoj drugoj influencerici, rekli biste. E, pa iza ove besprijekorne slike krije se mračna istina: ove žene nisu stvarne. One su produkt umjetne inteligencije, a njihovo postojanje otvara ozbiljna pitanja o budućnosti društvenih mreža, standardima ljepote i našem mentalnom zdravlju.

Prekrasne, popularne i potpuno lažne

Tri prijateljice, poznate pod imenima Emily, Aurora i Elle, dio su rastućeg trenda AI influencera, digitalnih avatara stvorenih da izgledaju i ponašaju se kao stvarni ljudi. Iako profili ponekad sadrže diskretne naznake njihove prirode, poput "AI" u korisničkom imenu ili opisa "AI content creator" u biografiji, mnogi korisnici te detalje ne primjećuju. U svijetu brzog pregledavanja sadržaja, gdje se slike konzumiraju u djeliću sekunde, malo tko zastane kako bi provjerio autentičnost profila.

Reakcije na njihove objave otkrivaju zbunjenost i naivnost publike. Dok su jedni oduševljeno hvalili njihovu ljepotu, drugi su izražavali sumnju. "Jesu li ovo lažni ljudi?" upitao je jedan korisnik. Drugi je komentirao: "Zbog mog mentalnog zdravlja, nadam se da je ovo AI", na što je ubrzo stigao potvrdan odgovor. Ova situacija savršeno ilustrira kako se uvjerljivo mogu konstruirati nerealni standardi ljepote. No, unatoč svemu, poruke divljenja su prevladale, pokazujući koliko je lako prihvatiti digitalnu iluziju kao stvarnost.

Novi val nestvarnih standarda ljepote

Stručnjaci upozoravaju da AI influenceri nisu samo bezazlena novotarija, već fenomen koji intenzivira već postojeće probleme vezane uz društvene mreže. Daisy Greenwell, suosnivačica organizacije Smartphone Free Childhood, izjavila je za The Times: "AI influenceri nisu zaseban problem, oni pojačavaju postojeći. Djeca već odrastaju okružena filtriranim, uređenim slikama dizajniranim da im zadrže pažnju i zarade novac. To je posebno opasno u fazi kada formiraju svoj identitet, samopoštovanje i sliku o vlastitom tijelu."

Za razliku od ljudskih influencera, AI likovi ne stare, ne umaraju se, nemaju loše dane niti njihova pojava varira. One predstavljaju matematički izračunato savršenstvo koje je za stvarne ljude nedostižno. Dr. Hugo de Waal, psihijatar konzultant, objašnjava da "ponovljena izloženost takvoj razini dosljednosti može tiho rekalibrirati ono što ljudi smatraju normalnim ili poželjnim". Čak i kada publika zna da je influencer umjetan, upozorava de Waal, emocionalne veze se i dalje mogu formirati, čineći usporedbu s vlastitim životom još težom.

Psihološka zamka i zamagljena stvarnost

Opasnost leži u samoj arhitekturi društvenih mreža. Platforme su dizajnirane za "beskrajno skrolanje, a ne za pauziranje i postavljanje pitanja 'tko ovo objavljuje?'", kaže Kristi Boyd, stručnjakinja za umjetnu inteligenciju. Ljudi su neurološki predodređeni da vjeruju onima koji izgledaju i ponašaju se poput njih, što stvara značajnu ranjivost. "Ne bavimo se samo problemom dizajna", dodaje Boyd, "već arhitekturom povjerenja koja radi protiv korisnika."

Neki stručnjaci idu i korak dalje, upozoravajući na rizik od "psihoze". Psihijatar Owen Scott Muir ističe da beskonačna mogućnost stvaranja AI influencera povećava vjerojatnost da bi neki od njih mogao presresti i potvrditi nečija deluzijska uvjerenja, što bi moglo imati opasne posljedice. Uz to, komercijalni motiv iza ovih avatara je jasan: agencije ih stvaraju kako bi služili kao ambasadori brendova bez "ega, troškova ili logističkih manija" povezanih sa stvarnim modelima.

Dok se tehnologija razvija brže od naše sposobnosti da se prilagodimo, granica između stvarnosti i fikcije postaje sve tanja. Platforme poput Mete počele su uvoditi oznake za sadržaj generiran umjetnom inteligencijom, no ostaje otvoreno pitanje je li to dovoljno. Priča o tri "savršene" prijateljice na Santoriniju služi kao snažan podsjetnik na izazove koji nas čekaju u digitalnom dobu u kojem više ne možemo vjerovati ni vlastitim očima.

