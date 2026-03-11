Nastavlja se iznadprosječna toplina: Temperature idu do 19°C, ali stižu i neugodni pljuskovi

'NIJE SASVIM STABILNO' /

Nastavlja se razdoblje iznadprosječne topline. Trenutačno nekih izraženijih promjena nema na vidiku. U prizemnom sloju ostajemo pod utjecajem anticiklone, ali nam po visini stiže nešto vlažnog zraka, pa atmosfera nije sasvim stabilna.

Tako će idućih dana, uz jači razvoj oblaka, biti povremene kiše ili ponekog pljuska. U takvim okolnostima sutra će jedino na istoku i jugu zemlje biti pretežno sunčano. Drugdje slijedi oblačenje, a kiše će u prvom dijelu dana biti uglavnom na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Dalmacije.

Lokalno po kotlinama i na moru može biti magle. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a uz obalu jugo i južni vjetar.