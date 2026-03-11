FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NIJE SASVIM STABILNO' /

Nastavlja se iznadprosječna toplina: Temperature idu do 19°C, ali stižu i neugodni pljuskovi

Nastavlja se razdoblje iznadprosječne topline. Trenutačno nekih izraženijih promjena nema na vidiku. U prizemnom sloju ostajemo pod utjecajem anticiklone, ali nam po visini stiže nešto vlažnog zraka, pa atmosfera nije sasvim stabilna.

Tako će idućih dana, uz jači razvoj oblaka, biti povremene kiše ili ponekog pljuska. U takvim okolnostima sutra će jedino na istoku i jugu zemlje biti pretežno sunčano. Drugdje slijedi oblačenje, a kiše će u prvom dijelu dana biti uglavnom na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru i u unutrašnjosti Dalmacije.

Lokalno po kotlinama i na moru može biti magle. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a uz obalu jugo i južni vjetar.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
11.3.2026.
5:59
Damjana Ćurkov Majaroš
AnticiklonaIznadprosjecno ToploPrognozaVremenska PrognozaVrijeme DanasVrijeme
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx