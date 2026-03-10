Pucao joj je u glavu, skrivao dokaze, a sada mu je presuda pala! Majka: 'Nemam se više čemu veseliti'

SLUČAJ PUN KONTROVERZI /

Da u Hrvatskoj padaju sudske presude, kao što su padale Sanaderu i Horvatinčiću, navikli smo se. Da u Hrvatskoj padaju optužnice, kao što je pala Todorićeva, i to smo već vidjeli. Da suđenja traju predugo, da je previše žalbi i ponovljenih suđenja, sve su to stare boljke našeg pravosuđa.

Ali da će uz toliko materijalnih dokaza, pasti presuda Marku Smažilu, policajcu koji je iz službenog pištolja upucao djevojku u glavu, onda čistio pištolj, pomicao stvari, izmišljao da se sama ubila, e to nitko nije očekivao.

Visoki kazneni sud ukinuo mu je presudu od 18 godina zatvora, zbog toga što sud nije pravilno ocijenio sve dokaze. Sporan je položaj počinitelja i žrtve, sporan je položaj pištolja, sporno je što nije analizirano njegovo psihofizičko stanje, niti njihov odnos. A što je sporno obitelji roditeljima ubijene Mihaele Berak pogledajte u prilogu