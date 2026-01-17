Hrvat (34) poginuo u teškom sudaru u Austriji: Pokušao pretjecati pa se frontalno zabio u auto

U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila u petak oko 17.40 sati kod Altenmarkta u Austriji poginuo je 34-godišnji Hrvat s prebivalištem u Gornjoj Austriji, a više osoba je ozlijeđeno. Prema prvim informacijama, muškarac je vozio je iz smjera Altenmarkta prema Oberlaussi. Prilikom pretjecanja, prešao je na suprotni kolnički trak i sudario se s vozilima iz suprotnog smjera, piše Polizei.gv.at.

Najprije je bočno udario u osobni automobil kojim je upravljala 63-godišnjakinja, a potom se frontalno sudario s drugim vozilom kojim je upravljao 44-godišnji Hrvat. Tri su osobe u nesreći zadobile lakše tjelesne ozljede te ih je austrijski Crveni križ prevezao u bolnicu LKH-Rottenmann - Bad Aussee.

Muškarac (34) koji je izazvao nesreću zadobio je teške ozljede i reanimiran je na mjestu događaja. Policija pretpostavlja da u trenutku sudara nije bio vezan sigurnosnim pojasom. Nakon pružene hitne medicinske pomoći, prevezen je u bolnicu UKH Linz, gdje je kasnije podlegao ozljedama.

Na terenu su bili pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava Altenmarkt i St. Gallen, policija, austrijski Crveni križ te tim hitne medicinske pomoći. Cesta L715 bila je zatvorena za promet u oba smjera. Istraga je u tijeku.

