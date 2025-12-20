NATO države na Putinovoj meti? Procurili izvještaji: 'Mislimo da smo mi prvi na redu'

Izvještaji američke obavještajne službe još uvijek upozoravaju da ruski predsjednik Vladimir Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i povratiti dijelove Europe koji su nekoć pripadali Sovjetskom Savezu, javlja Reuters u petak.

Reuters se poziva na šest izvora koji ističu da se izvještaji potpuno razlikuju od tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovih pregovarača za mir koji navode da Putin želi okončati sukob. Podaci su također oprečni tvrdnjama ruskog lidera da Rusija ne predstavlja prijetnju Europi.

Najnoviji od spomenutih izvještaja datira iz kraja rujna, tvrdi jedan izvor.

Baltičke zemlje prve na redu?

Nalazi obavještajaca u velikoj mjeri odgovaraju stajalištima europskih čelnika i obavještajnih agencija, koji smatraju da Putin želi cijelu Ukrajinu i teritorij bivšeg sovjetskog bloka, među koji spadaju i članice NATO saveza.

"Obavještajni podaci oduvijek su govorili za Putin želi više. Europljani su u to uvjereni, Poljaci su apsolutno uvjereni, a Baltičke zemlje misle da su prve na redu", rekao je Mike Quigley, demokratski član Odbora za obavještajne poslove Zastupničkog doma u razgovoru za Reuters.

Podsjetimo, Rusija kontrolira oko 20 posto ukrajinskog teritorija, među njima veći dio Luhanska i Donjecka te dijelove pokrajina Zaporižje i Herson, kao i poluotok Krim. Putin tvrdi da Krim i sve četiri pokrajine pripadaju Rusiji.

Dva izvora upoznata s tim pitanjem kazala su da Trump u sklopu mirovnog sporazuma vrši pritisak na Ukrajinu da povuče svoje snage s malog dijela Donjecka koji kontroliraju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i većina Ukrajinaca odbacuje taj zahtjev.

