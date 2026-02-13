Novi regionalni hit na Voyo: ‘Smola’ progovara o osvetničkoj pornografiji i online nasilju

Na platformu Voyo ekskluzivno možete gledati regionalnu miniseriju 'Smola', snažnu dramu koja se bavi temom osvetničke pornografije i online nasilja. Serija je nastala prema istinitim svjedočanstvima žena koje su prošle kroz digitalno zlostavljanje, a kroz četiri epizode donosi emotivnu i uznemirujuću priču o posljedicama jednog klika. U središtu radnje je Mina, trudnica kojoj se život u najosjetljivijem razdoblju potpuno mijenja nakon što njezin intimni video s bivšim partnerom postane javan. Ono što je godinama gradila počinje se urušavati, a suočavanje s posljedicama postaje njezina svakodnevica.

Borba za dostojanstvo, obitelj i budućnost

Minu, mladu ženu u sedmom mjesecu trudnoće, utjelovila je beogradska glumica Milica Stefanović. Njezina junakinja suočava se s raspadom privatnog i poslovnog života, dok se istodobno pokazuje da njezin budući suprug nije osoba kakvom se predstavljao. Roditelji su na rubu sloma, a Mina pokušava ukloniti sporni sadržaj s interneta i zaštititi svoj ugled, obitelj i karijeru. Sve to događa se samo dva mjeseca prije nego što će roditi dijete. Uz Milicu Stefanović, u seriji glume Strahinja Blažić, Milica Gojković, Marko Baćović, Srđan Timarov i Marko Gvero.

Autorski projekt koji otvara važne teme

Seriju autorski potpisuju redatelj i scenarist Slobodan Skerlić te producentica Bojana Maljević. Kroz 'Smolu' otvaraju pitanje digitalnog identiteta, sigurnosti na internetu i trajnih posljedica online nasilja. U fokusu su žrtve i njihove obitelji, kao i društveni kontekst u kojem se ovakve situacije događaju. Skerlić iza sebe ima zapažene projekte poput serije Klan i filma Do koske, a i ovaj put donosi snažnu i aktualnu priču.

