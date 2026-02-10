'Smola': mini-serija koja razotkriva pakao osvetničke pornografije

Voyo donosi novu regionalnu mini-seriju 'Smola', mračan dramsko-trilerski naslov koji bez uljepšavanja otvara jedno od najosjetljivijih pitanja digitalnog doba: što se događa kada najintimniji trenutak jedne žene postane javna zabava cijelog interneta. Kroz četiri epizode, serija prati Minu u trenutku kada joj jedan klik potpuno uništi život.

Priča o jednom videu koji mijenja sve

U središtu radnje je Mina (Milica Stefanovic), mlada žena u sedmom mjesecu trudnoće. Njezin pažljivo građeni život raspada se u trenu kada intimni video s bivšim dečkom, snimljen u privatnosti, bez pristanka i namjere da ikada vidi svjetlo dana, završava na internetu. Snimka se širi Telegram grupama, društvenim mrežama i portalima, pretvarajući Minu u metu podsmijeha, osude i brutalnih komentara.

Foto: Voyo

Kako se video nekontrolirano dijeli, Mina shvaća da njezin budući muž nije osoba kakvom se predstavljao. Kolege i poznanici odjednom je gledaju kroz prizmu skandala, a ne kroz profesionalni i ljudski integritet. Roditelji su na rubu živčanog sloma, razapeti između srama, straha i želje da zaštite kćer, iako ne znaju kako.

Foto: Voyo

Nema izlaza iz digitalnog zatvora

Jedna od najpotresnijih linija radnje jest Minin susret s institucionalnom nemoći. Obratila se policiji, odvjetnicima, stručnjacima za tehnologiju, no odgovor je uvijek isti: ono što jednom završi na internetu, ondje i ostaje. Serija vrlo uvjerljivo prikazuje kako žrtva osvetničke pornografije ostaje zatočena u vječnom digitalnom otisku, dok počinitelji uglavnom ostaju skriveni iza anonimnih profila i zatvorenih grupa.

Foto: Voyo

Serija inspirirana stvarnim događajima

'Smola' ne prikazuje pornografiju nego posljedice. Fokus je na traumi, sramu i spirali psihološkog nasilja. Autorski tim, predvođen producenticom Bojanom Maljević i redateljem i scenaristom Bobanom Skerlićem, inspiraciju je crpio iz stvarnih ispovijesti žena koje su prošle isti pakao. Statistike pokazuju da su u ogromnoj većini slučajeva upravo žene žrtve osvetničke pornografije, a serija to pretvara u univerzalnu priču o ranjivosti u doba neograničenog dijeljenja sadržaja. 'Smola' prelazi granice žanrovskog trilera i postaje poziv na raspravu o tome kako zakon, policija i društvo tretiraju digitalno nasilje nad ženama.

Foto: Voyo

Serija ne nudi jednostavna rješenja niti utješne poruke, ali postavlja pitanje koje se ne može ignorirati: što smo spremni napraviti da internet prestane biti oružje protiv najranjivijih? Voyo premijeru 'Smole' ne propustite pogledati ovog petka, 13. veljače, samo na platformi Voyo.