FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VOYO PREMIJERA /

'Smola': mini-serija koja razotkriva pakao osvetničke pornografije

'Smola': mini-serija koja razotkriva pakao osvetničke pornografije
×
Foto: Voyo

Ne propustite potresnu seriju snimanu prema istinitim događajima

10.2.2026.
18:50
Hot.hr
Voyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Voyo donosi novu regionalnu mini-seriju 'Smola', mračan dramsko-trilerski naslov koji bez uljepšavanja otvara jedno od najosjetljivijih pitanja digitalnog doba: što se događa kada najintimniji trenutak jedne žene postane javna zabava cijelog interneta. Kroz četiri epizode, serija prati Minu u trenutku kada joj jedan klik potpuno uništi život.

Priča o jednom videu koji mijenja sve

U središtu radnje je Mina (Milica Stefanovic), mlada žena u sedmom mjesecu trudnoće. Njezin pažljivo građeni život raspada se u trenu kada intimni video s bivšim dečkom, snimljen u privatnosti, bez pristanka i namjere da ikada vidi svjetlo dana, završava na internetu. Snimka se širi Telegram grupama, društvenim mrežama i portalima, pretvarajući Minu u metu podsmijeha, osude i brutalnih komentara.

'Smola': mini-serija koja razotkriva pakao osvetničke pornografije
Foto: Voyo

Kako se video nekontrolirano dijeli, Mina shvaća da njezin budući muž nije osoba kakvom se predstavljao. Kolege i poznanici odjednom je gledaju kroz prizmu skandala, a ne kroz profesionalni i ljudski integritet. Roditelji su na rubu živčanog sloma, razapeti između srama, straha i želje da zaštite kćer, iako ne znaju kako.

'Smola': mini-serija koja razotkriva pakao osvetničke pornografije
Foto: Voyo

Nema izlaza iz digitalnog zatvora

Jedna od najpotresnijih linija radnje jest Minin susret s institucionalnom nemoći. Obratila se policiji, odvjetnicima, stručnjacima za tehnologiju, no odgovor je uvijek isti: ono što jednom završi na internetu, ondje i ostaje. Serija vrlo uvjerljivo prikazuje kako žrtva osvetničke pornografije ostaje zatočena u vječnom digitalnom otisku, dok počinitelji uglavnom ostaju skriveni iza anonimnih profila i zatvorenih grupa.

'Smola': mini-serija koja razotkriva pakao osvetničke pornografije
Foto: Voyo

Serija inspirirana stvarnim događajima

'Smola' ne prikazuje pornografiju nego posljedice. Fokus je na traumi, sramu i spirali psihološkog nasilja. Autorski tim, predvođen producenticom Bojanom Maljević i redateljem i scenaristom Bobanom Skerlićem, inspiraciju je crpio iz stvarnih ispovijesti žena koje su prošle isti pakao. Statistike pokazuju da su u ogromnoj većini slučajeva upravo žene žrtve osvetničke pornografije, a serija to pretvara u univerzalnu priču o ranjivosti u doba neograničenog dijeljenja sadržaja. 'Smola' prelazi granice žanrovskog trilera i postaje poziv na raspravu o tome kako zakon, policija i društvo tretiraju digitalno nasilje nad ženama.

'Smola': mini-serija koja razotkriva pakao osvetničke pornografije
Foto: Voyo

Serija ne nudi jednostavna rješenja niti utješne poruke, ali postavlja pitanje koje se ne može ignorirati: što smo spremni napraviti da internet prestane biti oružje protiv najranjivijih? Voyo premijeru 'Smole' ne propustite pogledati ovog petka, 13. veljače, samo na platformi Voyo.

Voyo PremijeraSmolaSerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx