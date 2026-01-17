FREEMAIL
PUBLIKA U EKSTAZI /

Thompson i drugu večer u Splitu priredio pravi spektakl: Mnoga poznata lica bila su na koncertu

Thompson i drugu večer u Splitu priredio pravi spektakl: Mnoga poznata lica bila su na koncertu
Foto: Roko Szarvaš/dalmacija Danas
Drugi koncert Marka Perkovića Thompsona u splitskoj dvorani Gripe okupio je mnoštvo obožavatelja, a atmosfera je i večeras bila na vrhuncu. Iako publiku većinom čine mlađi posjetitelji, u moru ljudi mogla su se primijetiti i brojna poznata lica iz javnog života.

Kako piše Dalmacija Danas, među uzvanicima su bili gradonačelnik Sinja Miro Bulj, glumac Pere Eranović iz popularne RTL-ove serije 'Divlje Pčele' te splitski glazbeni menadžer Ivica Bubalo, kojem se Thompson tijekom večeri i javno zahvalio s pozornice. Koncert su došli podržati i njegovi glazbeni kolege Giuliano, Dražen Zečić i Tiho Orlić, koji su nastup pratili iz publike.

Većina posjetitelja bila je odjevena u crno ili ogrnuta hrvatskim zastavama, što je dodatno naglasilo prepoznatljivu atmosferu koja prati Thompsonove koncerte. Publika je od prvih taktova do samog kraja aktivno sudjelovala u nastupu – pjevalo se uglas, ruke su bile u zraku, a dvoranom na Gripama dominirao je snažan osjećaj zajedništva i energije. 

17.1.2026.
22:55
Hot.hr
Roko Szarvaš/dalmacija Danas
Marko Perković ThompsonKoncertSplitDivlje Pčele
