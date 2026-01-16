Thompson zapjevao pjesmu, cijela dvorana zagrmila, a pogledajte što radi muškarac na dnu snimke

Radio NU na svom je Facebook profilu podijelio snimku s koncerta Marka Perkovića Thompsona u Splitu na kojoj tisuće posjetitelja uglas pjevaju jednu od najpoznatijih Thompsonovih pjesama - 'Bojna Čavoglave'.

"Na jučerašnji dan priznata je Hrvatska i mene su pozvali u Split. Tad je taman izašla Bojna Čavoglave i taj dan smo osjećali zajedništvo, prkos, ponos. S ovom pjesmom sjećamo se svih onih koji više nisu s nama i svih onih koji su se borili na našu državu u tim danima", poručio je Thompson pa zapjevao, piše Dalmacija Danas.

Snimka, zabilježena iz perspektive posjetitelja smještenog visoko na tribinama, pruža panoramski pogled na golemu dvoranu ispunjenu do posljednjeg mjesta. Masa ljudi obasjana svjetlima pozornice i tisućama bljeskalica mobitela te more hrvatskih zastava koje se vijore stvaraju prizor za pamćenje.

Radi pokliča zabrana u Zagrebu

Podsjetimo, radi spornog pokliča na samom početku pjesme gdje pjevač kaže 'Za dom', a publika odgovara 'Spremni' Thompsonu je zabranjen koncert u zagrebačkoj Areni, što je pokrenulo javne rasprave i negodovanje.

Nedavno je Arena Zagreb objavila pravila za koncerte u tom prostoru, odnosno uveli su zabrane korištenja fašističkih i ustaških simbola, slogana i pokliča, uz jasne i dugoročne sankcije za sve koji ih prekrše.

Riječ je o novim Općim uvjetima poslovanja Zagrebačkog holdinga - podružnice Arena Zagreb, donesenima u prosincu 2025., nakon zaključka Gradske skupštine Grada Zagreba i niza javnih polemika vezanih uz koncerte i javna okupljanja.

